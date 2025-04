fot. Fotolia

Już ponad jedna czwarta społeczeństwa szuka informacji na temat swojego zdrowia w sieci. Rosnąca skala tego zjawiska to sygnał do uświadomienia Polaków o konieczności weryfikacji wirtualnych porad u lekarzy specjalistów. Dlatego w tym tygodniu ruszył ogólnopolski projekt „Internet nie leczy”, którego celem jest zachęcenie Polaków do rozmowy z lekarzem w przypadku wątpliwości zdrowotnych.

Z badania przeprowadzonego na początku września tego roku przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia wynika, że aż 92% ankietowanych regularnie poszukuje w internecie informacji na temat stanu zdrowia. Aż połowa z reprezentatywnej próby Polaków przyznaje, że zdarzało im się leczyć siebie lub bliskich zgodnie ze wskazówkami znalezionymi w sieci. Prawie jedna trzecia ankietowanych kieruje się w leczeniu przez internet poradami z forów internetowych.

- Coraz częściej spotykam się w swojej pracy z pacjentami, którzy na wizytę lekarską przynoszą już gotową diagnozę swoich dolegliwości opracowaną na podstawie danych dostępnych w sieci. Tego zjawiska nie da się już powstrzymać, bo dziś internet jest podstawowym źródłem informacji. Jednak warto, aby e-nowinki medyczne konsultować ze specjalistą. I do tego namawiamy w naszej akcji „Internet nie leczy” – mówi lek. med. Andrzej Gliwa, internista z Centrum Medycznego Scanmed.

Ideą kampanii społecznej „Internet nie leczy” organizowanej przez grupę medyczną Scanmed jest nie tylko zmotywowanie ludzi do zasięgnięcia porady specjalisty w kwestii swojego zdrowia, ale również zwiększenie świadomości profilaktyki zdrowotnej.

- W Polsce wciąż bardzo mało uwagi poświęca się badaniom profilaktycznym. A tymczasem wielu chorób można byłoby uniknąć, gdyby w stosownym czasie podjąć odpowiednie kroki – twierdzi Monika Ziobro, dyrektor handlowy Grupy Scanmed. – Dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcjach profilaktycznych, które przygotowaliśmy dla zainteresowanych w całej Polsce.

Więcej o projekcie na www.internetnieleczy.pl

Źródło: materiały prasowe Scanmed/mn

