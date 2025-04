fot. Fotolia

Jak funkcjonuje sms-owe przypominanie o leku na HIV?

Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” opracowało system, którego głównym celem jest zwiększenie wśród osób żyjących

z HIV świadomości znaczenia regularnego przyjmowania leków antyretrowirusowych.

O określonej godzinie lub godzinach każdy pacjent Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ, który wyrazi na to zgodę, dostanie dedykowanego sms-a. Pod opieką Poradni pozostaje około 860 pacjentów leczonych ARV. U części pacjentów odnotowuje się tzw. niepowodzenie terapeutyczne – czasami spowodowane nieprzestrzeganiem regularności przyjmowania leków. To przede wszystkim do nich skierowany jest nowy program. Środki na jego realizację pochodzą z grantu przyznanego Stowarzyszeniu „Podwale Siedem” w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanego przez Gilead Sciences Poland.

Zindywidualizowane wiadomości sms będą wysyłane do pacjentów Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ, którzy wyrażą na to zgodę, na 15 minut przed ustaloną z lekarzem porą przyjęcia kolejnej dawki leku.

W bazie, poza informacją nt. czasu przyjmowania leków, będą znajdowały się również informacje dotyczące schematu terapeutycznego (osoby zakażone przyjmują różne leki - czasem jedną tabletkę raz dziennie, a czasem nawet po kilka pigułek o różnych porach dnia), ustaleń z lekarzem prowadzącym, a także informacje o wynikach badań laboratoryjnych. Rozwiązanie takie pozwoli na zindywidualizowanie, dopasowanie oraz skontrolowanie działań na rzecz konkretnego pacjenta.

Sprawa jest niezwykle istotna, ponieważ w województwie dolnośląskim zakażonych HIV jest więcej niż w większości innych polskich regionów. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, w 2014 roku Dolny Śląsk był na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby nowo wykrytych zakażeń HIV (121 przypadków) oraz zarejestrowanych zachorowań na AIDS (22 przypadki).

W 2014 roku na Dolnym Śląsku odnotowano najwięcej zgonów chorych na AIDS.

Dlaczego trzeba pamiętać o lekach na HIV?

„Trwały efekt terapeutyczny u osób zakażonych HIV uzyskuje się wyłącznie poprzez codzienne przyjmowanie leków antyretrowirusowych zgodnie ze schematem ustalonym z lekarzem. Niestety osoby seropozytywne czasami o przyjęciu lekarstwa zapominają. Tymczasem, w przypadku niestosowania się do zaleceń, w organizmie osób zakażonych wirus zaczyna się namnażać, co prowadzi do pogorszenia zdrowia pacjenta oraz może prowadzić do rozwoju lekooporności” – powiedział dr Łukasz Łapiński ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”.

„Wierzę, że pomysł sms-owego powiadamiania przyczyni się do zwiększenia adherencji, dzięki czemu spadnie odsetek osób z niepowodzeniem terapeutycznym we Wrocławiu. Mam nadzieję, że z czasem idea ta zostanie podjęta przez ośrodki w całej Polsce” – powiedział Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

„Dzięki staraniom Krajowego Centrum ds. AIDS, nowoczesne leki na HIV są w Polsce dostępne, bezpłatne i dla każdego. Dzięki regularnemu ich stosowaniu osoby seropozytywne mogą relatywnie komfortowo dożyć później starości. Kluczem jednak jest adherencja. Bez niej efekty leczenia będą znacznie gorsze. Dlatego ten projekt ma szczególne znaczenie dla osób z HIV” – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland, która od początku konkursu „Pozytywnie Otwarci” przeznaczyła na realizację kilkudziesięciu projektów granty w wysokości ponad 700 tys. złotych.

Źródło: Materiały prasowe

