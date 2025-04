Ruszyła 6. edycja kampanii „Manifest 5.0: Chcemy całego życia!”

1 grudnia w Światowy Dzień AIDS ruszyła szósta edycja kampanii Projekt Test. Podczas uroczystej Gali Ambasadorzy kampanii podpisali tekst manifestu oraz złożyli autografy na zdjęciach autorstwa Zuzy Krajewskiej. Wieczór uświetnił koncert Tomka Lipińskiego i sety przygotowane przez DJ Wikę.

Celem tegorocznej kampanii jest przekazanie treści profilaktycznych dotyczących bezpiecznego seksu i zachęcenie Polaków do testowania się w kierunku HIV. Apel skierowany jest przede wszystkim do osób po 50. roku życia, jednak – poprzez uświadomienie, że HIV może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci i statusu społecznego – przekaz kierowany jest także do pozostałych grup wiekowych. Poza kształtowaniem postaw prozdrowotnych, kampania ma na celu przeciwdziałanie stereotypom związanym z wiekiem i tabuizacji sfery seksualnej u osób po 50-tce.

– Wystarczy rozejrzeć się wokół nas, włączyć telewizję lub otworzyć gazetę. Częściej zobaczymy w nich reklamę, w której 30-letnia córka podaje rodzicom witaminy czy leki poprawiające pamięć. Dużo rzadziej można natrafić na przekaz, w którym pokazane będą osoby dojrzałe cieszące się pełnią życia – tłumaczy Katarzyna Sikorska, prezes Stowarzyszenia Pomoc Socjalna.

Zdaniem ekspertki materiałów, gdzie osoby po 50-tce pokazywane są w kontekstach nawiązujących do seksualności, nie ma prawie wcale, a te, które się pojawiają, często dotyczą przeciwdziałania problemom związanym z potencją.

– Lludzka seksualność rządzi się własnymi prawami i zależy nie tylko od czynników biologicznych, ale równie duże znaczenie mają aspekty psychologiczne i społeczne. Z badań wynika, że potrzeby dojrzałych Polaków są tożsame z potrzebami innych Europejczyków czy Amerykanów, wszyscy są zainteresowani kontynuacją i pielęgnacją tej sfery życia – dodaje Agata Kwiatkowska, autorka kampanii Projekt Test.

W ramach kampanii został stworzony spot i sesja zdjęciowa z udziałem Ambasadorów. Autorką sesji i reżyserką filmów jest jedna z najlepszych polskich fotografek Zuza Krajewska. Na zdjęciach w tegorocznej kampanii wystąpili: Mariola Bojarska-Ferenc, Ewa Kasprzyk, Lidia Popiel, Grażyna Wolszczak, Andrzej Grabowski, Jacek Kawalec, Tomasz Lipiński, Piotr Polk. Zdjęcia Zuzy Krajewskiej do końca stycznia będzie można obejrzeć w galerii na Mysiej 3, natomiast spot będzie emitowany w największych stacja telewizyjnych oraz w sieci kin Multikino.

1 grudnia został również uruchomiony portal edukacyjny www.manifest50.pl, gdzie dostępne są wywiady z Ambasadorami kampanii, zdjęcia, spoty oraz informacje na temat testowania. Dodatkowo każdy ma szansę dopisać swój punkt do manifestu.

Do tegorocznej kampanii włączyła się marka BELLER, która stworzyła specjalną linię biżuterii. W jej skład wchodzą złote oraz srebrne naszyjniki i bransoletki z ręcznie wykonanymi elementami – kółkiem i trójkątem, symbolizującymi kobietę i mężczyznę, a także wzajemne relacje zachodzące między nimi, również te seksualne. Biżuterię można nabyć w warszawskim salonie marki BELLER przy ulicy Brackiej 1 oraz na stronie http://www.beller.pl/pl/108-projekt-test. Dodatkowo od 03 do 24 grudnia biżuteria dostępna będzie na targach Foro w budynku Cosmopolitan przy ul. Twardej 2/4 w Warszawie. Cały zysk ze sprzedaży biżuterii zostanie przekazany na walkę z AIDS.

Kampania jest finansowana z M·A·C AIDS FUND, międzynarodowego funduszu dzięki któremu na całym świecie realizowane są projekty na rzecz walki z AIDS. „Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny mieliśmy szansę włączyć się w kampanię Projekt Test. Marka wspiera tego typu inicjatywy prowadzone na całym świecie, a każda złotówka ze sprzedaży szminki i błyszczyka Viva Glam pomaga kobietom, mężczyznom oraz dzieciom dotkniętym HIV/AIDS. Jak do tej pory globalnie przekazaliśmy na ten szczytny cel 340 milionów dolarów, a w Polsce prawie 600 tysięcy. To nasza 5 i nie ostatnia edycja” – mówi Agnieszka Sikora Marzec, M.A.C. Brand Manager.

Ambasadorami Viva Glam byli m.in. Elton John, Mary J. Blige, Shirley Manson, Linda Evangelista, Christina Aguilera, Nicki Minaj, Lady Gaga, Ricky Martin, Rihanna. Najnowszą kampanię promuje Miley Cyrus.

