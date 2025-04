W ramach akcji „Wrażliwi na sztukę” zorganizowana została wystawa prac, których autorami są pracownicy agencji Cheil Poland. Łącznie zwiedzający mogą zobaczyć ich prawie czterdzieści.

– Początkowo miała to być kameralna wystawa dla naszych pracowników. Kiedy jednak okazało się, że mamy możliwość nawiązać kontakt z Magdaleną Różczką, pomysł przerodził się w większą akcję charytatywną – mówił Michał Wiśniewski, client service director Cheil Poland.

Wernisaż wystawy odbył się 8 grudnia. Gościem specjalnym wydarzenia był Adrian Mańczak, podopieczny Fundacji EB Polska, którego prace również zostały zaprezentowane.

– Nasze dzieci mają bardzo wiele talentów, odkrywamy to między innymi w naszym małym artyście, który pomimo tak ciężkiego schorzenia pięknie maluje. Takich dzieci jest więcej, oddają swoje wnętrze, często swoje cierpienie, malując na tych płótnach. Dziękujemy Cheil Poland za to dzisiejsze wydarzenie. Jestem bardzo wdzięczna, że pracownicy agencji odważyli się na wyjście ze swojej strefy komfortu, zaprezentowanie swoich prac i przekazanie dochodu z ich sprzedaży na naszych podopiecznych – mówiła podczas wernisażu Monika Wasilewska-Puchacz, prezeska Fundacji EB Polska.

Gośćmi wydarzenia byli też ambasadorzy akcji, aktorzy: Magdalena Różczka, Katarzyna Bujakiewicz i Paweł Małaszyński, którzy od dłuższego czasu wspierają podopiecznych Fundacji.

– Tak samo, jak wiele ludzi w Polsce, zobaczyłam w telewizji Zuzię, która jest chora na EB. Zapragnęłam ją poznać i zapytać, czy można jej jakoś pomóc. Później, wspólne z Kasią i Pawłem, nakręciliśmy filmy Motylki 1 i 2 i upowszechniliśmy je w internecie. Myśleliśmy, że w ten sposób pomożemy tym kilkorgu dzieci. Okazało się, że chorych na EB jest dużo więcej, niż sądziliśmy. Szacunkowe dane mówią nawet o pięciuset przypadkach w Polsce – mówiła Magdalena Różczka.

– Coraz więcej znajomych i rodziców dzieci chorych na EB zaczęło się do nas zgłaszać z prośbą o pomoc. Uzmysławiasz sobie w takiej sytuacji, że wiemy już chyba wszystko o chorobach onkologicznych i innych szeroko poruszanych w mediach, tymczasem inne osoby cierpią na schorzenia, których zupełnie nie znamy i się nimi nie zajmujemy. To jest przerażające, że tak małe dzieci po prostu żyją w ciągłym bólu – dodała Katarzyna Bujakiewicz.

– Właściwie nie ma znaczenia, w jaki sposób pomagasz ludziom. Każda pomoc jest dobra. Nieważne, czy jest to sztuka, czy pakujesz się do samochodu i jedziesz, żeby zrobić komuś przyjemność. Jeżeli dasz komuś chociaż ułamek dobra i ciepła, to sprawisz, że przez chwilę będzie mu lepiej, będzie chciał choć przez chwilę pośmiać się w Twoim towarzystwie. To jest najważniejsze – przekonywał Paweł Małaszyński.

W trakcie wernisażu pod adresem www.wrazliwinasztuke.pl uruchomiona została aukcja charytatywna, na której do 15 grudnia można licytować prezentowane w ramach wystawy prace.

– W ciągu niecałych 45 minut wartość licytowanych kwot przekroczyła 2 tysiące złotych. To nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że do 15 grudnia uda nam się zebrać jak najwięcej środków na ten szczytny cel. Wszystkich zachęcamy do udziału w licytacji – mówił Michał Wiśniewski.

Całkowity dochód z akcji zasili konto Fundacji EB Polska i zostanie przeznaczony na opatrunki, leczenie oraz na wizyty dzieci chorych na pęcherzykowe oddzielanie się naskórka u specjalistów w różnych dziedzinach medycznych.

Reklama

– Nasi podopieczni bardzo potrzebują tej specjalistycznej pomocy. Największym naszym marzeniem jest to, aby w Polsce powstał specjalistyczny ośrodek medyczny – centrum leczenia chorych na EB, w którym mogliby w jednym miejscu znaleźć wsparcie w wielu dziedzinach medycyny, to byłoby najcudowniejsze co mogłoby nas spotkać. Każdy cywilizowany kraj ma taki ośrodek, Polska niestety nie – dodała Monika Wasilewska-Puchacz.

Zarówno wystawa (na antresoli budynku New City, przy ulicy Marynarskiej 15 w Warszawie), jak i aukcja online potrwają do 15 grudnia, a zebrane środki trafią do podopiecznych Fundacji jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Akcja Wrażliwi na sztukę jest oddolną inicjatywą pracowników agencji Cheil Poland. Koordynacją działań zajął się Mateusz Rutkowski, account execitive, przy wsparciu Magdaleny Gołdy, copywriterki Cheil Poland. Partnerami akcji są administrator budynku New City oraz Cursor S.A.

Zobacz też: Mieszkańcy Warszawy zaświecili światełko dla chorych na POChP

Źródło: materiały prasowe Kolko/mn