Fot. Fotolia

Od marca do czerwca 2014 roku 1045 uczniów (55% populacji) klas pierwszych z 23 gdyńskich gimnazjów zostało przebadanych pod kątem występowania czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Badania wykonano w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, prowadzonego przez Fundację Medicover, we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover.

Gdyńskie szkoły i samorząd otrzymały już raporty, w których znalazły się szczegółowe informacje, dotyczące wyników badań przesiewowych, pomocne w planowaniu działań w ramach szkolnych programów promocji zdrowia.

Reklama

Stan zdrowia nastolatków w Polsce

Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji Programu, wskazują, że:

Nadwaga i otyłość występują u 22% przebadanych nastolatków

Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 16,1% jego uczestników

Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 65% badanych

Nieprawidłową postawę ciała ma 68,8% badanych

Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,3% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty.

Zobacz także: Dlaczego gimnazjalistki bywają agresywne?

Do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI) zakwalifikowało się 180 uczniów, czyli 17,2% ze wszystkich przebadanych. Młodzież ta znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 oraz inne choroby cywilizacyjne.

Druga edycja programu "PoZdro!" rusza już w październiku

W październiku 2014 roku, Fundacja Medicover planuje rozpoczęcie Programu „PoZdro!” w wybranych dzielnicach Warszawy, a w 2015 roku – w kolejnych dwóch miastach w Polsce.

„Wyniki badań uświadamiają nam, że wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym występuje poważne ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i inne choroby cywilizacyjne. Wynika to przede wszystkim ze złej diety i braku aktywności fizycznej.

W wieku 12-14 lat kształtują się nawyki żywieniowe i jest to najwyższa pora na to, by odwrócić niekorzystne tendencje. Dlatego zaprosiliśmy 180 uczniów do udziału w bezpłatnej, dwuletniej inicjatywie Zintegrowanej Opieki Indywidualnej, prowadzonej przez czterech specjalistów:

lekarza,

dietetyka,

psychologa,

trenera.

Reklama

Ich rodziny [zaprosiliśmy] do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych. Zależy nam na tym, by we właściwym momencie wyeliminować ryzyko zachorowania na groźne choroby i na poprawie stanu zdrowia uczestników Programu”, mówi Marcin Radziwiłł, prezes zarządu Fundacji Medicover.

Źródło: Materiały prasowe kampanii.

Zobacz także: Jak rozpoznać anoreksję u dziecka?