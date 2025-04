Fot. Plakat kampanii "Przejrzyj chłoniaka"

Kampania "Przejrzyj chłoniaka"

Po wielu miesiącach edukowania społeczeństwa przez młodzież w zakresie profilaktyki nowotworowej rozpoczął się finalny etap 7. edycji „Mam Haka na Raka” – medialna emisja kampanii społecznej „Przejrzyj chłoniaka”. To kluczowy moment Programu.

Do tej pory dzięki lokalnym działaniom młodych ludzi prawie 109 tys. Polaków podpisało się pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badań profilaktycznych”, ponad 129 tys. osób wzięło udział w prelekcjach i aż prawie 265 tys. osób zapoznało się z ulotkami poświęconymi chłoniakom. Teraz dzięki emisji zwycięskiej kampanii o tego typu nowotworach usłyszy kilkanaście milionów Polaków.

Przedstawione statystyki bardzo dobrze odzwierciedlają ideę Programu, w myśl której lokalne inicjatywy młodzieży mogą skutecznie budować świadomość w zakresie profilaktyki onkologicznej i pobudzać postawy prozdrowotne całego społeczeństwa.

„W nasz Program zaangażowało się już ponad 22 tysiące młodych ludzi. Zasięg oraz skala ich działań, umocniły nas w przekonaniu, że Program można rozpatrywać w kategoriach ruchu społecznego, który ma realne szanse wpłynąć na zmianę nastawienia Polaków wobec jednej z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych – nowotworów” – mówi organizator Programu dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

Jak podkreśla dr Meder, według ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co roku liczba zachorowań na chłoniaki złośliwe wzrasta o około 4-5% i szacuje się, że ok. 6000 Polaków rocznie zapada na tę grupę nowotworów, dlatego tak ważne jest, by o tym istotnym problemie mówić wystarczająco głośno.

„Przejrzyj chłoniaka” w mediach

Koncepcja kampanii społecznej „Przejrzyj chłoniaka” oparta została na popularnym motywie detektywistycznym Sherlocka Holmesa i Doktora Watsona. W przedstawionej historii Sherlock pracuje bez większych efektów nad tajemniczą historią pewnego mężczyzny. Analizuje różne poszlaki – podwyższoną temperaturę, spadek wagi, swędzenie skóry, nocne poty i powiększone węzły chłonne.

Wydaje się, że sprawa na zawsze pozostanie tajemnicą. Wtedy z pomocą przychodzi Doktor Watson, który łączy wszystkie fakty i rozwiązuje zagadkę. Cichym sprawcą okazuje się chłoniak, a mistrzem dedukcji – zamiast słynnego detektywa – lekarz. Przekaz koncentruje się na podkreśleniu tego, jak ważną rolę w procesie leczenia odgrywa rozmowa pomiędzy pacjentem i lekarzem oraz jak istotne jest uważne obserwowanie niepokojących objawów wysyłanych przez nasz organizm.

Kampania „Przejrzyj chłoniaka” wyemitowana zostanie bezpłatnie w telewizji, radiu, prasie i internecie. Koncepcję nawiązującą do popularnego motywu Sherlocka Holmesa i Doktora Watsona widzowie będą mogli zobaczyć w TVN, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo, ogólnopolskich oraz regionalnych kanałach Telewizji Polskiej oraz Twojej Telewizji Morskiej.

Dodatkowo, dla wszystkich osób zainteresowanych tematem profilaktyki nowotworów układu chłonnego oraz zwycięską kampanią, została stworzona strona internetowa www.przejrzyjchloniaka.pl.

Źródło: Materiały Kampanii

