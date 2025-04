fot. Fotolia

Tuczy, zakwasza organizm i jest niezdrowy… A może sprzyja prawidłowej przemianie materii, jest źródłem wielu cennych składników, a jego jedzenie zalecają wszyscy dietetycy? Jak to w końcu jest z tym chlebem? Z mitami dotyczącymi pieczywa rozprawi się Fundacja „Chleb to Zdrowie”, która rusza z kampanią edukacyjną „Chleb Dobry”.

Dieta Polaków diametralnie się zmienia. Zapanowała moda na bycie „fit” i coraz częściej rezygnujemy z jedzenia chleba na rzecz innych produktów. Najnowsze prognozy Polskiego Instytutu Pieczywa zakładają, że spożycie chleba w polskich domach spadnie w tym roku o kolejne 2,5 kg i tym samym wyniesie jedynie 45,3 kg na osobę. Dietetycy biją na alarm.

– Nasz organizm potrzebuje odpowiedniej dawki energii, aby prawidłowo funkcjonować. Niezwykle cenna jest w tym przypadku glukoza uwalniana stopniowo właśnie z pieczywa – tłumaczy dr inż. Anna Wojtasik z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. – Ponadto chleb jest także źródłem witamin z grupy B, składników mineralnych, białka roślinnego oraz błonnika pokarmowego . To właśnie dlatego warto uwzględniać pieczywo w naszej diecie.

O stereotypach, faktach i mitach tak głęboko zakorzenionych w naszej świadomości postanowiła rozmawiać Fundacja „Chleb to zdrowie”. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Chleb dobry” organizatorzy chcą edukować polskie społeczeństwo i promować jedzenie pieczywa w całym kraju.

– Chleb jest nie tylko zdrowy, ale należy także do grupy żywności najmniej przetworzonej – tłumaczy Grzegorz Łapanowski, jeden z ekspertów kampanii. – Zawiera mało dodatków funkcyjnych i jest wytwarzany z naturalnych składników. Główne z nich to mąka, woda, sól oraz w wypadku pieczywa pszennego – drożdże.

Kampania poruszy także modny ostatnio temat diety bezglutenowej. W społeczeństwie pokutuje przeświadczenie, że wyeliminowanie glutenu z codziennej diety to swoiste remedium na złe samopoczucie i obowiązkowy punkt podczas walki z nadwagą. Wokół pieczywa krąży wiele mitów. Także ten dotyczący glutenu. I właśnie dlatego fundacja zaprosiła do współpracy przy kampanii m.in. dr inż. Annę Wojtasik z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, eksperta w dziedzinie celiakii.

W ramach kampanii „Chleb Dobry” organizatorzy zaplanowali m.in. warsztaty kulinarne z pieczenia chleba, współpracę z topowymi blogerami, przeprowadzenie sond ulicznych oraz przygotowanie edukacyjnych filmów z ekspertami. Działania obejmą także kampanię online, Social Media oraz komunikację PR. Szczegóły, baza wiedzy oraz przepisy dostępne są na stronie internetowej www.chlebdobry.pl

Źródło: materiały prasowe Sasal Public Relations /mn

