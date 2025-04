Badania wykazały, że skala narażenia dzieci na dym tytoniowy jest w Polsce ogromna. Każdego roku rodzi się ponad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych 9 miesięcy życia w łonie matki są narażone na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym. Aż 60% dzieci jest zmuszonych przez oboje lub jedno z rodziców do biernego palenia. Ponad 20% palaczy przyznaje się do palenia w obecności kobiet w ciąży. W związku z tymi niepokojącymi danymi krakowskie Stowarzyszenie MANKO we współpracy z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych rozpoczęło kampanię społeczną „Nie pal przy dziecku”.

„Stowarzyszenie MANKO od wielu lat zajmuje się działalnością edukacyjną m.in. w zakresie efektów biernego palenia, prowadząc z sukcesem kampanię społeczną Lokal Bez Papierosa.pl. Dostęp do szeregu badań i statystyk uświadomił nam kolejny ogromny problem w Polsce – palenie przy dzieciach, zarówno tych narodzonych, jak i przebywających w łonie matki. Dlatego nasza kampania Nie pal przy dziecku skierowana jest przede wszystkim do rodziców i opiekunów, którzy palą papierosy, ale także osób niepalących, które zezwalają na narażanie dziecka na dym tytoniowy w środowisku rodzinnym i towarzyskim” – zaznacza koordynator kampanii Sabina Bryś.

Jak podkreśla lek. Łukasz Balwicki, specjalista zdrowia publicznego z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego „Problem palenia wśród ciężarnych jest ogromny. Badania Polskiego Projektu 400 Miast ujawniły, że 35% kobiet pali rozpoczynając ciążę. Część z nich rzuca nałóg, jednak aż 20% kontynuuje palenie całą ciążę. W ten sposób narażając siebie oraz dziecko na poważne konsekwencje zdrowotne takie jak: poronienie, komplikacje okołoporodowe, niską masę urodzeniową dziecka, zespół nagłej śmierci noworodka, wady wrodzone i wiele innych. Dzieci palących matek mają większe szanse zapadać na infekcje ucha środkowego, być otyłymi, cierpieć na zaburzenia zachowania oraz powikłania alergii i astmy. Są także 3 razy bardziej narażone na to, że same w przyszłości będą palaczami”.

Dla większości dzieci bierne palenie nie jest dobrowolnym wyborem. Uczynienie przestrzeni wolnej od dymu tytoniowego redukuje istotny czynnik rozwoju chorób, co w efekcie buduje potencjał zdrowotny dziecka. Ochrona dziecka przed biernym paleniem tytoniu jest podstawowym zadaniem w obszarze profilaktyki, za który w pełni odpowiadają rodzice i opiekunowie.

W ramach kampanii uruchomiono portal www.niepalprzydziecku.pl, na którym można znaleźć rzetelne informacje na temat szkodliwych efektów palenia w obecności dziecka, a także porady ekspertów. Organizatorzy przewidzieli cykl spotkań w szkołach rodzenia na terenie całej Małopolski oraz we współpracy ze specjalistami przygotowali broszurę informacyjną, będącą praktycznym zestawieniem wszelkich informacji na temat skutków palenia, a także miejsc, w których można uzyskać pomoc.

Już 5 listopada 2011 r. w Galerii Kazimierz na ul. Podgórskiej 34 w Krakowie, w godz. 12.00-19.00 odbędzie się event Dzień Zdrowia Dziecka. W programie m.in. porady położnych, psychologa, prawnika, bezpłatne badania (USG, za pomocą spirometru) i konsultacje medyczne, które zapewnią specjaliści ze Szpitala Położniczo-Ginekologicznego UJASTEK. Dla najmłodszych i ich rodziców przewidziano liczne atrakcje: gry i zabawy rozwojowe, pokaz baniek mydlanych oraz mody dziecięcej i ciążowej.

Pełny program dostępny na: www.niepalprzydziecku.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.

Polecamy: serwis Nałogi

Źródło: materiały prasowe/mn

Reklama