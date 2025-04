Ruszyła kampania społeczna „TworzyMY atmosferę”

Upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, jego źródłach i skutkach zdrowotnych, a także pokazanie, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą przyczynić się do poprawy sytuacji, to najważniejsze cele kampanii społecznej „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Jak pokazują wyniki badań opinii publicznej, Polacy wiedzą, że stan powietrza ma zasadniczy wpływ na jakość ich życia. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Środowiska w sierpniu 2015 r. czystość powietrza była wymieniana jako jedna z trzech – obok bezpieczeństwa na drogach i poziomu przestępczości – najważniejszych kwestii, od których zależy komfort życia w danej miejscowości.

Z drugiej strony te i wcześniejsze badania opinii pokazują, że zanieczyszczenie powietrza traktowane jest przez ankietowanych jako problem abstrakcyjny, nie dotyczący ich bezpośrednio. Aż 81 proc. osób biorących udział w badaniu uważa, że w ich miejscu zamieszkania nie ma problemu zanieczyszczenia powietrza. I choć rzeczywiście jego jakość w poszczególnych częściach kraju jest różna, fakty nie dają podstaw do tak optymistycznej oceny sytuacji.

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Przykładowo – pod względem stężenia pyłu zawieszonego PM10 wywołującego m.in. astmę, alergię

i niewydolność układu oddechowego – gorsza sytuacja jest tylko w Bułgarii. W przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu stężenie przekraczające akceptowalny poziom zanotowano w 42 z 46 stref, na które podzielono Polskę do celów monitorowania i oceny jakości powietrza.

Wbrew obiegowym opiniom, głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w kraju nie jest przemysł, ale sektor komunalno-bytowy (indywidualne ogrzewanie domów i mieszkań) oraz transport drogowy. Klucz do poprawy sytuacji znajduje się zatem w rękach zwykłych ludzi. To oni podejmują decyzję, w jaki sposób ogrzewają swoje domy i jak korzystają z samochodów.

Zadaniem kampanii „TworzyMY atmosferę” jest uświadomienie Polakom znaczenia ich indywidualnych wyborów dla jakości powietrza, a co za tym idzie – stanu zdrowia i komfortu życia ich samych oraz najbliższych.

Znaczenie mają nawet niewielkie zmiany – kupno węgla o odpowiednich parametrach, dbanie o sprawność domowego kotła grzewczego, rezygnacja z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru. Co ważne, większość działań ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przeciwnie – może przełożyć się na istotne oszczędności w domowym budżecie.

W ramach kampanii będą zrealizowane następujące działania: emisja spotów w radiu, telewizji i internecie, działania w mediach społecznościowych i blogosferze oraz na stronie internetowej kampanii. W Gliwicach, Sosnowcu, Poznaniu, Sopocie i Warszawie odbędą się wydarzenia w przestrzeni miejskiej, na które złożą się happeningi i realizowane w formule rodzinnego pikniku spotkania informacyjno-edukacyjne. Ponadto podczas 37. PZU Maratonu Warszawskiego zarówno jego uczestnicy, jak i przybyli kibice będą mogli zajrzeć na stoisko kampanii i przeprowadzić badanie spirometryczne, tj. pomiar sprawności układu oddechowego.

Osobne działania zostaną skierowane do przedstawicieli mediów. Oprócz spotkań i konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, dziennikarze będą mogli wziąć udział w warsztacie dotyczącym aspektów zdrowotnych problemu zanieczyszczenia powietrza oraz szkoleniu z ekojazdy z udziałem Krzysztofa Hołowczyca. Dziennikarze z Dolnego Śląska zostaną zaproszeni na spotkanie we wrocławskim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, podczas którego eksperci zaprezentują metody monitorowania i pomiaru czystości powietrza.

Uzupełnieniem powyższych działań będzie poradnik dla samorządowców dotyczący komunikacji problemu zanieczyszczenia atmosfery i inicjatyw służących poprawie jakości powietrza, a także debata ekspercka na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz roli samorządów w likwidowaniu problemu.

Kampania rozpoczęła się 9 września i potrwa do końca listopada 2015.

Kampania została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania mające na celu zbudowanie świadomości wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie wspiera Ministerstwo Zdrowia.

