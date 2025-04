W październiku, pod hasłem „Życie to podróż. Zadbaj, by trwała jak najdłużej” Lotnisko Chopina wraz z Partnerami, Centrum Onkologii, Ministerstwem Zdrowia oraz Aelia Duty Free, propaguje profilaktykę raka piersi wśród pasażerów.

Lotnisko Chopina to miejsce, które jest zawsze blisko świata i blisko pasażerów. Codziennie przez nasze lotnisko przewija się blisko 70 tysięcy pasażerów, prawie połowa z nich to kobiety. Dbanie o zdrowie i życie – swoje i bliskich – poprzez stosowanie profilaktyki nowotworów piersi to bardzo ważny krok na drodze do zwiększenia wczesnej wykrywalności raka u kobiet.

- Życie to podróż. Wierzymy w to, że w podróży warto znaleźć czas dla siebie, na to żeby na chwilę zwolnić i pomyśleć o swoim zdrowiu. Lotnisko jest wspaniałym medium do propagowania idei profilaktyki. Pragnę podkreślić, że Lotnisko Chopina swą akcję kieruje nie tylko do kobiet, ale również do mężczyzn - panowie mają ważną rolę do odegrania w zachęcaniu do regularnych badań swoich partnerek, matek czy córek – mówi Małgorzata Broniarek, zastępca dyrektora Biura Handlowego Lotniska Chopina.

Dzięki współpracy merytorycznej warszawskiego portu z Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, które z ramienia Ministerstwa Zdrowia prowadzi Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Lotnisko Chopina przygotowało materiały instruktażowe dotyczące samobadania piersi. Będą one dystrybuowane wśród pasażerów i gości Lotniska Chopina. Akcja edukacyjna zostanie również przeprowadzona wśród pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zarządzającego Lotniskiem Chopina.

W ubiegłym roku 40 proc. pasażerów, którzy wyruszali w świat z Lotniska Chopina, stanowiły kobiety. Po trzech kwartałach br. analiza danych również wskazuje na podobny wynik. Przez cały październik pasażerowie będą otrzymywać zawieszki instruktażowe, a w wybranych punktach materiały informacyjne. Będzie się można z nich dowiedzieć, jak prawidłowo badać piersi, aby wykryć symptomy choroby i gdzie zwracać się o informacje uzupełniające i fachową pomoc.

Na terenie sklepu Aelia Multistore eksperci z Centrum Onkologii przeprowadzą prezentacje instruktażowe dotyczące samobadania piersi z wykorzystaniem modeli pozwalający ćwiczyć badanie palpacyjne piersi (fantomów) i rozdadzą materiały informacyjno-szkoleniowe.

Reklama

Akcja ma wymiar edukacyjny, ale również pozwoli skorzystać z atrakcyjnych promocji handlowych. W strefie ogólnodostępnej T1 Lotniska Chopina pojawi się stoisko sprzedażowo-promocyjne firmowane przez sieć Aelia, oferujące produkty dedykowane akcji oraz dystrybuujące ulotki upoważniające do 20 proc. zniżki na wybrane produkty w sieci Aelia. We wszystkich sklepach w sieci Aelia dla klientek dostępne będą specjalnie wyselekcjonowane produkty ze specjalną „różową” zniżką.

Informacje o bieżącym przebiegu kampanii będą publikowane na stronie internetowej Lotniska Chopina oraz na portalach społecznościowych portu i Partnerów akcji.

Zobacz też: Rezonans magnetyczny – pomoc w wykrywaniu raka piersi?

Źródło: materiały prasowe/mn