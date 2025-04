W badaniu wzięło udział 945 mieszkańców Walencji, w wieku od 55 do 80 lat, z wysokim ryzykiem chorób układu sercowo – naczyniowego. Naukowcy, dzięki badaniu, chcieli poznać związek diety śródziemnomorskiej z czynnikami ryzyka tych chorób.

Ustalono, że jedzenie ryb powoduje spadek poziomu glukozy we krwi i redukuje ryzyko zachorowania na cukrzycę, która bardzo negatywnie wpływa na układ naczyniowy organizmu człowieka. Z drugiej strony częste spożywanie czerwonego mięsa prowadzi, zgodnie z ustaleniami badaczy, do przyrostu masy ciała i w konsekwencji otyłości. Co więcej, jedzenie nadmiaru czerwonego mięsa odpowiada za występowanie podwyższonego ciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz skrócenia oczekiwanej długości życia głównie za sprawą rozwoju raka lub chorób serca. Dla kontrastu mięso ryb wpływa bardzo korzystnie na nasze serce.

Badania wpływu diety śródziemnomorskiej na nasze zdrowie z pewnością będą kontynuowane. Naukowcy chcą poznać między innymi przyczynę tak pozytywnego wpływu mięsa ryb na nasze zdrowie. Pojawiają się hipotezy mówiące, że za efekt ochronny przed cukrzycą mogą odpowiadać kwasy tłuszczowe omega–3, występujące w dużej ilości właśnie w rybach. To one zdaniem badaczy uwrażliwiają komórki mięśni szkieletowych na działanie insuliny, poprawiając tym samym glikemię.

Więcej na temat wyników pracy hiszpańskich badaczy można przeczytać na łamach czasopisma Nutrición Hospitalaria.

