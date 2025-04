Zmiana listy leków refundowanych spowodowała pod koniec 2011 roku niemałe zamieszanie w aptekach. Pod koniec tego roku pacjenci – w obawie przed podwyżkami cen – wykupywali leki na zapas, co przyczyniło się do spadku ich sprzedaży na początku 2012 r. Jak informuje Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (www.osoz.pl), obrót całego rynku aptecznego wyniósł w 2012 roku 26,5 mld zł, dla porównania w roku 2011 było to 28,1 mld.

Rok 2012 dla właścicieli aptek oznaczał mniejsze obroty, niższe ceny leków i mniej klientów, a przede wszystkim brak stabilizacji i trudną do przewidzenia sytuację na najbliższe miesiące, natomiast dla pacjentów większe opłaty za leki. Pomimo obniżki cen za leki refundowane i mniejszej zapłaty pacjenta, w ogólnym rozrachunku płaciliśmy więcej.

Od zeszłego roku sprzedaje się znacznie więcej leków pełnopłatnych niż w roku poprzednim, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, w której ponad 60% wartości średniego leku zapłaciliśmy z własnej kieszeni. Zmiany cen i zapasy leków zrobione pod koniec 2011 roku, spowodowały zmniejszenie liczby pacjentów i wartości sprzedaży na jednego pacjenta.

Według prognoz OSOZ, 2013 rok będzie znacznie spokojniejszy. Obroty aptek powinny być wyższe niż w 2012 r., jednak nie będzie to okres pełnej stabilizacji. Czekają nas zmiany, których skutki niełatwo przewidzieć. Zmniejszyła się marża hurtowa na leki refundowane i wprowadzane są regulacje dotyczące opłat, które mają odprowadzać producenci leków.

Źródło: Miesięcznik OSOZ, styczeń 2013 r./mk