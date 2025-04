Wartość sprzedaży na rynku farmaceutycznym wyniosła 2,46 mld PLN i wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w 2012 r. o 28%.

Reklama

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 833 mln PLN;

mln PLN; Sprzedaż odręczna 1,06 mln PLN;

Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne 548 mln PLN.

Reklama

Wartość leków refundowanych w porównaniu do stycznia ub. r. wzrosła o 33,2%, leków pełnopłatnych o 29,6%, natomiast w sprzedaży odręcznej była wyższa o 23,7%.

Wzrost nastąpił w każdym segmencie, co - według Piotra Kuli, prezesa PharmaExpert - mogło być spowodowane gwałtowną reakcją na wprowadzone zmiany w refundacji leków w styczniu ubiegłego roku. Na początek roku 2013 przypadł również szczyt zachorowań na grypę, co również wpłynęło na zwiększoną liczbę sprzedawanych leków.

Większe wpływy na aptecznym rynku wynikają również ze wzrostu cen detalicznych leków sprzedawanych w aptekach. Średnia cena detaliczna leków sprzedawanych w aptece wynosi 16 zł (wzrost o 5 % w porównaniu do stycznia 2012 r.). W styczniu 2013 r. nastąpił wzrost refundacji leków przez NFZ o 36,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2012.

Polecamy: serwis leki.wieszjak.polki.pl

Źródło: PharmaExpert/ mg