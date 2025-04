Szacuje się iż w całym 2012 roku rynek leków przeciwbólowych OTC osiągnie następujące wartości:

kanał apteczny: wartość 570 mln zł (wzrost 3%),

kanał pozaapteczny: wartość 303 mln zł (wzrost 5%),

wolumen sprzedaży około 150 mln opakowań (spadek 5%).

Powyższe wartości szacunkowe oparte zostały na bazie danych sprzedaży leków do pacjenta należącej do IMS i Nielsen.

Ekonomiczne opakowania

Wzrost sprzedaży leków przeciwbólowych przy jednoczesnym spadku sprzedaży opakowań leków tłumaczy się oszczędnościami - przeciętny konsument wolał jednorazowo kupić większe, bardziej ekonomiczne opakowanie leku niż kilka mniejszych co jakiś czas. Konsumenci w minionym roku częściej kierowali się ceną leku, stąd kupno większych opakowań "na zapas". Dzięki temu koszt 1 tabletki mógł być nawet kilkadziesiąt procent niższy niż w przypadku mniejszych opakowań.

Kanał pozaapteczny

Interesujący jest też wzrost sprzedaży wartościowej leków przeciwbólowych w kanałach pozaaptecznych, które do tej pory od lat wykazywały tendencje spadkowe. To co w minionym roku sprawiło, że Polacy często decydowali się na kupno leków poza apteką to przede wszystkim podwyżki cen niektórych producentów leków, a także wzrost popularności dyskontów, takich jak Biedronka czy Lidl, jako miejsc sprzedaży leków OTC.

Preparaty na konkretne dolegliwości

W 2012 roku odnotowano również rosnącą popularność leków o wskazaniach na konkretny, specyficzny typ bólu np. pleców i kręgosłupa. Sprzedaż leków tego typu wykazuje najwyższą dynamikę wzrostu kosztem produktów "ogólnych" stosowanych na wiele rodzajów bólu. Coraz częściej obserwujemy, że w przypadku poważnych i ciężkich dolegliwości Polacy poszukują środków, które maja bardziej "ekspercki" charakter, czyli są polecane w konkretnych dolegliwościach.

Nowe formy leków

Producenci leków chcąc zwiększyć sprzedaż swoich preparatów oferowali swoje produkty w nowych postaciach, na przykład kapsułek, plastrów, żeli, saszetek bez popijania wodą. Tylko od początku 2012 roku na rynku pojawiło się prawie 50 nowych produktów, w tym kilka nowych marek. Szacuje się, że w dłuższym okresie w sprzedaży utrzyma się nie więcej niż 20% z nich.

Wydatki na reklamę

W 2012 roku producenci znacząco zwiększyli również swoje nakłady na reklamę. Było to spowodowane przede wszystkim wprowadzeniem dużej liczby nowych produktów na rynek, a także licznymi próbami repozycjonowania marek, które konsumenci dobrze już znają. Od początku roku pojawiło się aż 30 nowych reklam. Rekordziści podwoili swoje nakłady na telewizję, jednak niskie tempo wzrostu rynku spowodowało, że większość tych inwestycji nie zwróciła się, dlatego obecne prognozy zakładają, że przyszłym roku nakłady na reklamę ulegną ograniczeniu.

Prognoza na 2013 r.

Leki przeciwbólowe wciąż pozostaną jedną z najbardziej popularnych kategorii produktów OTC (bez recepty) i należy się spodziewać, że ich konsumpcja utrzyma się na dotychczasowym wysokim, w stosunku do innych krajów UE, poziomie. Dużym wyzwaniem będzie edukacja konsumentów - Polacy przodują w rankingach państw, których obywatele nie znają substancji przeciwbólowych, a kojarzą jedynie markę produktu. Co za tym idzie, nie znają sposobu działania leków oraz wskazań i przeciwwskazań.

Źródło: materiały prasowe Multi PR/ mk