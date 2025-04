Organizatorem konkursu Zdrowa Gmina jest Polska Unia Onkologii. Przekaże ona 300 000 ulotek oraz 45 000 plakatów wszystkim biorącym udział w konkursie gminom. Materiały promujące badania profilaktyczne trafią więc do 58 gmin z województwa mazowieckiego, 22 gmin z województwa łódzkiego, 48 gmin z województwa lubelskiego, 48 gmin z województwa świętokrzyskiego, 27 gmin z województwa podkarpackiego i 8 gmin z województwa opolskiego. W tegoroczną edycję konkursu zaangażowane są również urzędy marszałkowskie, wojewódzkie oddziały NFZ, a także wojewódzkie ośrodki koordynujące populacyjne programy przesiewowe.Pomocą dla samorządowców jest także strona konkurszdrowagmina.pl. Można tam pobrać materiały promocyjne w wersji elektronicznej (plakaty, ulotki, billboard i banner internetowy), materiały edukacyjne w formie prezentacji, a także znaleźć bazę wiedzy o nowotworach czy mapę ośrodków wykonujących badania.„Dzięki pilotażowej edycji konkursu Zdrowa Gmina około 15 000 osób więcej skorzystało z badań profilaktycznych. Liczymy, że podczas tej edycji liczba ta się co najmniej podwoi” – mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, która jest organizatorem konkursu Zdrowa Gmina. „W tym konkursie szansę na wygraną mają nawet najmniejsze gminy, gdyż nagradzamy za wzrost zgłaszalności na badania mammograficzne, cytologiczne i kolonoskopowe proporcjonalny do liczby populacji gminy” – dodaje.Pierwszy etap konkursu potrwa 6 miesięcy (1 marca do 31 sierpnia 2011). W tym czasie gminy z 6 województw oraz dzielnice Warszawy będą mobilizowały swoich mieszkańców do wykonania bezpłatnych badań skryningowych – mammografii, cytologii i kolonoskopii – finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Poza tym do 30 czerwca 2011 r. gminy będą miały za zadanie przesłać autorskie opisy projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej w konkursie, tj. 100 000 PLN oraz dokumentację dotyczącą organizacji lub planów organizacji dodatkowych badań profilaktycznych finansowanych z budżetu gminy. Jury określi próg kwalifikujący do II etapu konkursu na podstawie analizy statystyk zgłaszalności w gminach.Drugi etap ma na celu wyłonięcie dziesięciu laureatów, którzy będą mieli najciekawsze opisy działań propagujące prewencję chorób nowotworowych w społecznościach lokalnych. Z nich zostaną wybrane trzy najlepsze gminy, które otrzymają tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody finansowe (I miejsce – 100 000 zł, II miejsce – 50 000 zł, III miejsce – 25 000 zł) na realizację działań opisanych w projektach.Organizacje pacjenckie, które na co dzień pomagają osobom z chorobami nowotworowymi i ich bliskim, a które wspierają konkurs: Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem szyjki macicy „Kwiat Kobiecości” oraz Stowarzyszenie Europacolon Polska. Inni patroni honorowi: Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska, Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz, Sejmowa Komisja Zdrowia, Senacka Komisja Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Opolski oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. Patronat medialny nad konkursem sprawują: Program Pierwszy Polskiego Radia, TVP 1, Serwis Samorządowy PAP, Gazeta Samorządu i Administracji, Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl, portal Medonet.pl, Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz telewizje regionalne – TVP Warszawa, TVP Lublin, TVP Łódź, TVP Kielce i TVP Opole.Partnerami konkursu są: PZU, GlaxoSmithKline i Centrum Nauki Kopernik.Źródło: Hill and Knowlton Poland/mn

