Ryzyko rozwoju zakrzepicy po szczepieniu przeciwko COVID-19 jest jednym z głównych czynników zniechęcających do przyjęcia preparatu. W 2021 roku EMA ogłosiła, że zakrzepy są możliwym skutkiem ubocznym stosowania szczepionek firmy AstraZeneca oraz Johnson & Johnson, jednak występują bardzo rzadko. Wiele państw zdecydowało się nawet wstrzymać podawanie tych produktów do czasu wyjaśniania sytuacji. Z przyjęciem szczepionek powiązano przypadki zakrzepicy głównie zatok żylnych mózgu oraz zatorowości płucnej.

Wyniki nowego dużego badania, opublikowane w PLOS Medicine, wskazują, że rzadkie skrzepy krwi wykryto jedynie u 1-3 osób na milion po pierwszej dawce szczepionki AstraZeneca. Oceniano stan zdrowia w ciągu miesiąca od zaszczepienia.

W badaniu analizowano dane dotyczące 46 milionów dorosłych osób zebrane w czasie od grudnia 2020 r. do marca 2021 r. Spośród tej populacji 21 milionów ludzi zostało zaszczepionych w trakcie badania. Porównywano grupy zaszczepione preparatem AstraZeneca, Pfizer i niezaszczepionych.

Według autorów kierowanych przez Williama Whiteleya z Uniwersytetu w Edynburgu i brytyjskiego BHF Data Science Centre, chociaż ryzyko zakrzepicy żył wewnątrzczaszkowych po szczepionce AstraZeneca było niemal dwukrotnie wyższe u osób poniżej 70. roku życia, to było niewielkie, bo rozpoznano od 1 do 3 przypadków na milion.

Podczas analizy danych udało się też ustalić, że częstość występowania zakrzepicy żył wewnątrzczaszkowych i małopłytkowości u dorosłych w wieku poniżej 70 lat była wyższa w ciągu miesiąca po szczepionce AstraZeneca, ale nie po preparacie Pfizer, w porównaniu z osobami nieszczepionymi.

U osób powyżej 70. roku życia, które otrzymały jedną ze szczepionek, naukowcy nie stwierdzili podwyższenia ryzyka wystąpienia zakrzepicy w porównaniu z niezaszczepionymi. W związku z tym, zdaniem badaczy, wśród najstarszych osób każdy preparat będzie odpowiedni.