Dyrektorzy, kierownicy, koordynatorzy – wszystkie te stanowiska pracy wiążą się z podejmowaniem ważnych decyzji. Co za tym idzie, osoby zatrudnione na tych stanowiskach są narażone na większy stres i zdenerwowanie – a są to właśnie czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca. Bardzo ważne jest kontrolowanie stanu zdrowia osób na stanowiskach kierowniczych. Warto także wspomnieć, że w ramach badań medycyny pracy obowiązkowe jest wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku zawału serca. Są to EKG serca oraz sprawdzanie poziomu cholesterolu całkowitego przy obejmowaniu określonego stanowiska i co 2 lata w trakcie pracy.

Praca zmianowa i nocna

Każdy, kto chociaż jedną noc musiał spędzić w pracy wie, jak ciężkie jest to doświadczenie. Nie dość, że trzeba być czujnym w momencie, kiedy całe ciało domaga się odpoczynku, to jeszcze cały rytm dobowy ulega rozregulowaniu na okres co najmniej kilku dni. Mimo iż sama praca może nie mieć stresującego charakteru, nasz organizm podświadomie przeżywa bardzo duży stres związany z zaburzeniem cyklu snu i czuwania.

Sportowcy

Jest to grupa zawodowa narażona na zawał nie tylko ze względu na aspekt fizjologiczny (konieczność intensywnych treningów obciążających organizm), ale także na wielkiej presji z różnych stron. Zazwyczaj sportowcy są pod bardzo dobrą profesjonalną opieką psychologiczną, dzięki której uczą się radzić sobie psychicznie z takimi sytuacjami. Opieka ta pomaga im w ochronie zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Kierowcy zawodowi

Najbardziej narażeni na zawał serca są kierowcy – szczególnie ci, którzy muszą pokonywać długie trasy. Sprawa zawału serca u kierowców ma kilka aspektów. Pierwszym i najważniejszym jest sposób pracy kierowców zawodowych. Są to najczęściej długie godziny spędzone w tej samej pozycji, bez możliwości jej zmiany, praktycznie w kompletnym unieruchomieniu. Nie jest to korzystne dla krążenia krwi. Bez ruchu ciała krew może mieć problemy z dostawaniem się do wszystkich tkanek. Pogarsza się jakość krwi, stan naczyń krwionośnych oraz narządów wewnętrznych. Cierpi na tym także serce, którego praca może być zaburzona. Kolejny aspekt to styl życia . Ze względu na pracę często kierowcy nie mają czasu na odpowiednie działania profilaktyczne (odpowiednia dieta, aktywność fizyczna). Dodatkowo kierowca musi cały czas być skupionym na sytuacji na drodze. Wszyscy posiadacze „prawa jazdy” wiedzą, że prowadzenie pojazdów bardzo często jest to źródłem wielu stresujących sytuacji – co predysponuje do zawału.

