Mechanizm infekcji

Część chorób wenerycznych przenoszona jest wyłącznie w czasie stosunku płciowego, podczas gdy dla innych kontakty seksualne są tylko jedną z form transmisji. Choroby te, przenoszą się w wyniku stosunków pochwowych, ale również na drodze stosunków oralnych i analnych. Praktyki analne znacznie zwiększają prawdopodobieństwo przeniesienia infekcji z powodu zwiększonego otarcia naskórka podczas kopulacji. Niektóre z tych chorób mogą wywołać zakażenia całego organizmu, zaś inne wywołują jedynie zakażenia miejscowe, najczęściej ograniczone do narządów płciowych i skóry. Większość chorób wenerycznych daje się skutecznie leczyć. Efekty terapii zależą głównie od właściwego doboru i czasu rozpoczęcia leczenia. Opóźnienie może być przyczyną wystąpienia powikłań, których wyleczenie wymaga często specjalistycznego i drogiego leczenia.

Czytaj również:Jak sprawdzić czy jestem nosicielem wirusa HIV?

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Polski

Obecna sytuacja epidemiologiczna Polski jest podobna do obserwowanej w rozwiniętych krajach zachodniej Europy. Ostatni szczyt zachorowań na kiłę i rzeżączkę w Polsce miał miejsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Liczba zarejestrowanych przypadków kiły wczesnej wynosiła w roku 1970 ponad 20 000, a rzeżączki prawie 50 000 osób. Liczby te stawiały Polskę w czołówce krajów o wysokiej zachorowalności w Europie. W 1996 roku zanotowano już tylko niewiele ponad 1000 zachorowań na kiłę wczesną. W ostatnich latach obserwuje się również znaczny spadek zachorowań na rzeżączkę i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej. W Polsce podobnie jak w większości krajów zachodnich wzrasta liczba zachorowań na kłykciny kończyste narządów płciowych i odbytu oraz opryszczkę narządów płciowych. Od 1985 roku prowadzony jest w naszym kraju rejestr zachorowań na HIV, który stwierdza około 13 000 chorych. Szacuje się, że liczba ta może być nawet dwukrotnie większa z uwagi na nieświadomych nosicieli wirusa.

Polecamy: Jak się bronić przed nawracającym zapaleniem pęcherza moczowego?

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Najlepszym sposobem profilaktyki chorób wenerycznych jest abstynencja seksualna lub też pozostawanie we wzajemnie stałym związku i kontakty seksualne z jednym, zdrowym partnerem. Stosowanie prezerwatyw znacznie redukuje ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych drogą płciową jednak nie jest to środek dający gwarancję bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do chorób wirusowych.

Reklama