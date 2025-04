Rzadkie choroby: celiakia

Nietolerancja glutenu to schorzenie z gatunku zaburzeń autoimmunologicznych, które wywołuje w życiu dużo zamieszania, zwłaszcza przy stole…

Gluten to białko zawarte w pszenicy, życie, jęczmieniu i innych ziarnach, zaś jego nieprzyswajanie oznacza, że nie możemy jeść chleba, kasz, wyrobów mącznych – jednym słowem tego wszystkiego, co większość ludzkości uważa za bazę pożywienia. U osób chorych cząsteczki glutenu dostające się do jelita cienkiego niszczą twory tkankowe odpowiedzialne za absorpcję składników odżywczych do krwi prowadząc do stopniowego zagłodzenia organizmu.

Objawy u różnych pacjentów mogą być bardzo różne – niemowlaki zwykle nie przybierają na wadze i nie rosną, starsze dzieci i dorośli cierpią z powodu biegunek, bólów brzucha, wzdęć, zmęczenia czy bolesnych wysypek na skórze. Czasem choroba potrafi też przebiegać bezobjawowo.

Przyczyny celiakii są wciąż nie do końca wyjaśnione, tak jak w przypadku wielu innych schorzeń autoimmunologicznych. Często dolegliwość powiązana jest z zaburzeniami tarczycy lub niedostatkiem pewnego rodzaju przeciwciał; skłonności mogą być również dziedziczone w genach. Nie ma też możliwości wyleczenia pacjenta – jedyne, co lekarze mogą zaoferować to szereg wskazówek, jak zmniejszyć dokuczliwość symptomów.

Unikać należy wszelkich produktów zawierających gluten, nawet w niewielkich ilościach – poza typowo mącznymi wypiekami i ziarnami wykluczamy z diety również wszelkie zupki w proszku, barwnik karmelowy, prażone orzechy, większość sosów, makarony, smażone skrzydełka kurczaka, serki topione, zagęszczacze, niektóre smakowe herbaty i kawy, nawet jogurty ze skrobią pszeniczną…

Może się więc wydawać, że chory poza owocami, warzywami, nabiałem i mięsem nie może praktycznie jeść nic innego. W rzeczywistości jednak nie jest tak źle – na rynku jest już wiele specjalnie opracowanych produktów bezglutenowych, łącznie z chlebem i ciasteczkami. Bezpieczne są również przetwory z owsa.

Najtrudniej oczywiście w przypadku celiakii jeść na mieście – mało która restauracja jest w stanie zagwarantować nam całkowity brak produktów glutenowych w posiłku. Zdarza się to jedynie w wegetariańskich lokalach, gdzie podawane są dania specjalnie skomponowane dla wegan czy osób z nietolerancją laktozy czy też właśnie glutenu.

Czy to rygorystyczne przestrzeganie diety jest rzeczywiście takie ważne? Na szczęście bardzo niewielka dawka przypadkowo skonsumowana powinna w najgorszym razie skończyć się umiarkowanym zapaleniem jelita, które po 3-4 dniach ustąpi. Świadome spożywanie glutenu w małych nawet ilościach jest zdecydowanie odradzane!





Agata Chabierska