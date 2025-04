Rzęsistkowica to choroba wynikająca z zakażenia rzęsistkiem pochwowym. Jest to bakteria, którą kobiety zarazić się mogą poprzez korzystanie z tych samych ręczników, kosmetyków, toalety, z których korzystała także osoba zarażona.Jednak przede wszystkim rzęsistkowica to choroba przenoszona drogą płciową. Rzęsistek może rozwijać się w ciepłych, wilgotnych warunkach i może przeżyć poza organizmem ludzkim przez jakiś czas. Najczęściej jednak do zakażenia dochodzi w trakcie stosunku seksualnego. Objawy, czyli swędzenie, pieczenie, ból przy oddawaniu moczu oraz upławy o zmienionej barwie i zapachu, pojawiają się kilka dni od zakażenia. Leczenie jest konieczne. Najczęściej odbywa się za pomocą antybiotyków.

