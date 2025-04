Rzeżączką można się zarazić przez kontakty seksualne – również seks oralny i analny. Objawy choroby pojawiają się tylko u części zakażonych. Stanowi to spory problem, gdyż choroby można nie zauważyć. Jednym z zauważalnych objawów jest zapalenie cewki moczowej. Należy wówczas udać się do lekarza (dermatologa-wenerologa, ale może być to także lekarz pierwszego kontaktu).

