„Quit Smoking with Barça” (quitsmokingwithbarca.eu), najnowszy projekt kampanii „Eks-palacze. Nic ich nie zatrzyma” (exsmokers.eu), prowadzonej w 27 państwach Unii Europejskiej, oparty jest na bezpłatnej platformie FCB iCoach, która dostępna jest w internecie i jako aplikacja na urządzenia mobilne.

Podczas rejestracji palacz wypełnia krótki kwestionariusz, który pozwala dobrać odpowiedni rodzaj treningu niezbędny do rozstania się z nałogiem. Zgodnie z wybranymi odpowiedziami użytkownik otrzyma spersonalizowane wskazówki i informacje bezpośrednio od piłkarzy i trenerów klubu Barça.

W gronie ekspertów znalazło się czterech kapitanów: Carles Puyol, Andres Iniesta, Victor Valdes i Xavi, oraz prezes klubu Sandro Rosell, trener Tito Villanova, Guilermo Amor, a także inni specjaliści.

Podczas konferencji prasowej na stadionie Camp Nou przed ligowym meczem FC Barcelona z Athletic Bilbao prezes klubu, Sandro Rosell, wezwał wszystkich fanów w Europie do wzięcia udziału w inicjatywie: „Barça ma najlepszych kibiców na świecie i chcemy zadbać o ich zdrowie. Jesteśmy czymś więcej niż klubem sportowym – we wszystkich działaniach kierujemy się wyjątkowym podejściem. Zawsze dbamy o świadomość społeczną, dlatego wspólnie z Komisją Europejską wprowadzamy program >. Pierwszym ważnym krokiem było wyeliminowanie dymu tytoniowego z naszych obiektów i stadionu. Dziś sięgamy jeszcze dalej, rozpoczynając inicjatywę FCB iCoach. Każdy, kto zarejestruje się w programie FCB iCoach, będzie korzystał ze wsparcia całego klubu i specjalistycznej wiedzy jego pracowników, pomocnej w definitywnym porzuceniu nałogu. Pragniemy, aby wszyscy pomyśleli o korzyściach wynikających z rzucenia palenia. Zaangażowani uczestnicy programu mogą liczyć na naszą pomoc na każdym etapie gry o życie bez tytoniu. Rzucenie palenia nigdy dotąd nie było tak łatwe”.

W ramach inauguracji kampanii jako pierwsi na platformie FCB iCoach zarejestrowali się fani Barçy z wybranych 11 krajów UE. Wyróżniona jedenastka zasiądzie na honorowej trybunie podczas meczu Barça–Bilbao. Kibice wniosą również na boisko flagę kampanii podczas emisji filmu zachęcającego palaczy zgromadzonych na stadionie Nou Camp do wzięcia udziału w projekcie.

Paweł Peroński z Warszawy, jeden z pierwszych fanów Barçy zaproszonych do rejestracji na platformie FCB iCoach, powiedział: „Uczestnictwo w tej kampanii to ekscytująca, inspirująca przygoda. Kocham Barçę, dlatego to, że występuję dziś jako ambasador kampanii i mojego kraju, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Wiem, że rzucenie palenia jest jednym z największym wyzwań – próbowałem to zrobić wiele razy bez szczególnych sukcesów. Mam nadzieję, że teraz się uda. Dzięki pomocy moich bohaterów być może będę mógł spełnić marzenie o życiu bez tytoniu”.

Więcej informacji o kampanii „Quit Smoking with Barça” i programie FCB iCoach można znaleźć na stronie www.quitsmokingwithbarca.eu.

