Jesteś palaczem lub Twoja Miłość pali? Chcesz, by uwolniła się od palenia zanim staniecie na ślubnym kobiercu? Żaden problem! A jak się nie uda rozstać z nałogiem, zostaną Wam zwrócone pieniądze.

Reklama

Udział w seminarium Allena Carra Twojej drugiej połowy, zakończy wieczne prośby o nie palenie w Twojej obecności, o sprzeczki czy ma palić na dworze czy balkonie, o konieczność wyboru „Ty albo papierosy”. A jeśli Ty chcesz dla Swej miłości rozstać się z nałogiem, ale boisz się i nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z seminarium Allena Carra.

Jego metoda to rodzaj psychoterapii, która zajmuje się psychicznym uzależnieniem od nikotyny czy też psychiczną potrzebą palenia. Trwa ok. 6 godzin i organizowane jest dla kilkuosobowej grupy. Prowadzi je licencjonowany trener metody Allena Carra, były palacz, który rozstał się z nałogiem właśnie dzięki tej metodzie. Jest ona przeciwieństwem innych metod rzucania palenia. Zakłada, że fizyczne objawy odstawienia nikotyny są słabe, a źródłem lęków związanych z rzuceniem palenia są złudzenia, że palenie sprawia przyjemność czy pomaga się odprężyć albo skoncentrować. Używając logicznych i racjonalnych argumentów Allen Carr obala te mity i iluzje, pokazując palaczom, jak działa mechanizm „nikotynowej pułapki”. Dzięki tej wiedzy palacz próbujący uwolnić się od nałogu, ma kontrolę nad tym, co się z nim dzieje. Uświadamiając to sobie zmienia się jego stosunek do papierosa i lęk przed rzuceniem znika. Wyjście z nałogu postrzega jako odzyskanie wolności i ulgę.

Metoda kieruje wolę palacza przeciwko paleniu, zamiast kazać mu się mocować z konfliktem woli (chcę – nie mogę). Nie korzysta z żadnych dodatkowych pomocy (chemii czy hipnozy).

W czasie sesji, kończącej się ćwiczeniem relaksacyjnym, palacze zachęcani są do palenia w czasie przerw bez ograniczeń, ponieważ potrzebują tych kilku godzin, by do tej decyzji dojrzeć, pozbyć się wątpliwości i osiągnąć odpowiednie nastawienie. Uwalniają się od iluzorycznego przekonania, że palenie sprawia im przyjemność albo pomaga. Pozbywają się poczucia, że dokonują prawdziwego wyrzeczenia i poświęcenia. To sprawia, że uwalniają się od lęku, który nie pozwalał im przestać palić.

Jeśli nie uda Wam się rzucić w ciągu pierwszych trzech miesięcy, zwrócimy pieniądze.

To tylko jedno spotkanie trwające 6 godzin.

Dodatkowo dla par, które planują już ślub proponujemy zniżkę -20% do końca kwietnia 2008!!!

Organizacja Allena Carra z siedzibą w Wielkiej Brytanii, posiada ok. 70 ośrodków w 38 różnych krajach na całym świecie. W samym tylko 2006 roku udało się w nich wyprowadzić z nałogu blisko 40 000 palaczy. Niezależne badania Akademii Medycznej w Wiedniu dowodzą 70% skuteczności w rzucenia palenia po trzech miesiącach od udziału w sesji, i 50% po roku. Do grona szczęśliwych niepalących dzięki metodzie Allena Carra należą m.in. Kasia Nosowska, Fiolka, Kinga Preis i Joanna Klimas.

Reklama

Więcej informacji na www.allen-carr.pl