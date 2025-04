Dość regularnie badam swoje piersi. Raz wyczuwam jakieś zgrubienia, innym razem nie. Dlaczego?

Ewelina W. z Katowic

Prawdopodobnie bada się Pani w różnych dniach cyklu miesiączkowego. A wtedy tkanka piersi może mieć różną strukturę. Jest to związane z poziomem estrogenów (hormonów płciowych) we krwi. Na 3–4 dni przed miesiączką, gdy poziom estrogenów znacznie wzrasta, następuje zatrzymywanie wody w ciele. Dlatego piersi stają się większe i twardsze. Mogą się w nich też tworzyć zgrubienia tkanki gruczołowej, które przypominają w dotyku guzki. Zwykle zanikają one po miesiączce, gdy poziom hormonów płciowych się obniża. Dlatego radzę, by samobadanie wykonywać 2–3 dni po zakończeniu każdej miesiączki. A jeśli przeszła już pani menopauzę, należy wybrać zawsze ten sam, jeden dzień miesiąca, np. każdą pierwszą sobotę. Jeśli wówczas wyczuje pani coś niepokojącego, należy jak najszybciej skontaktować się z ginekologiem. Specjalista zbada piersi palpacyjnie (przez dotyk), a potem zleci USG lub mammografię (dla kobiet powyżej 35. roku życia). Na badania także trzeba się zgłosić w odpowiednim terminie, najlepiej w pierwszym okresie cyklu miesiączkowego.