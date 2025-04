„Odkryliśmy małą cząsteczkę, która może blokować proces autofagii w różnych komórkach nowotworowych, co m.in. w przypadku raka piersi może pozwolić na odzyskanie wrażliwości zmienionych komórek sutka na stosowane od dawna standardowe leczenie.” - tłumaczy prof. Anders H. Lund zaangażowany w te badanie.

Cząsteczką, która niesie ze sobą tak wielkie nadzieje jest molekuła o nazwie microRNA-101 naturalnie występująca w naszych zdrowych komórkach. Wszystkie bowiem komórki, potrzebują sprawnego systemu metabolizowania „odpadów”. W komórkach nowotworowych dochodzi jednak do przyspieszenia procesu utylizacji, co daje im przewagę nad normalnymi komórkami i umożliwia niepohamowany wzrost. Okazało się, że za ten efekt odpowiedzialna jest utrata w przypadku nowotworów wątroby, piersi, czy prostaty funkcji właśnie microRNA-101. Cząsteczka ta może „wyłączyć” działanie pewnych genów, hamując tym samym szybkość procesu autofagii. Regulacja jej stężenia może przyczynić się do odzyskania kontroli nad wzrostem nowotworowych komórek.

Co więcej naukowcy ustalili, że dzięki działaniu microRNA-101 można przywrócić wrażliwość komórek raka piersi na działanie Tamoksyfenu – popularnie stosowanego w leczeniu nowotworów sutka. „Wynik ten ma wyraźne znaczenie kliniczne, ponieważ odporność na leczenie Tamoksyfenem stanowi poważny problem w leczeniu raka piersi” - dodaje prof. Anders H. Lund.

Następnym krokiem naukowców zgodnie z ich zapowiedziami będzie zbadanie jak inne cząsteczki microRNA wpływają na proces autofagii nie tylko w komórkach nowotworowych, ale także zdrowym i rozwijającym się organizmie.

Źrodło: Science Daily/ kp

