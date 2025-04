Od dawna wiadomo, że prawidłowa ilość snu jest niezbędnym elementem zdrowego trybu życia. Z tego powodu niepokoić mogą wyniki badań przedstawione przez badaczy z Uniwersytetu w Chicago, które stwierdzają, że u osób skarżących się na samotność częściej obserwowane są zakłócenia snu pod postacią np. częstszego budzenia się itp.

W badaniu wykorzystano kwestionariusze, w których uczestnicy musieli samodzielnie ocenić swoje więzy społeczne oraz odpowiedzieć na pytania odnośnie ich lęków, depresji, stresu i wreszcie jakości snu, długości jego trwania, czy występowania senności w ciągu dnia. Jednocześnie by obiektywnie ocenić jakość snu, badane osoby wyposażono na tydzień w aktometry, czyli urządzenia badające aktywność ruchową.

Mimo, że żadna z osób uczestniczących w eksperymencie nie była wyizolowana od społeczeństwa, ich postrzeganie samotności było bardzo zróżnicowane. Jednocześnie wyższe wyniki na skali samotności związane były z gorszą jakością snu, nawet po uwzględnieniu innych czynników takich jak wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, ryzyko bezdechu sennego i negatywny nastrój (oceniany z odpowiedzi na pytania dotyczące depresji, lęku i stresu).

„Nieważne, czy jesteś studentem na prestiżowej uczelni, czy starszym człowiekiem mieszkającym gdzieś na wsi, wszyscy do spokojnego snu potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa w naszym środowisku społecznym.” - podsumowuje Dr Lianne Kurina, autorka badań.

Naukowcy wierzą, że dalsze badania pozwolą lepiej zrozumieć to, w jaki sposób więzi społeczne i psychologiczne oddziałują na nasze zdrowie.

Źródło: MedicalNewsToday/ kp

