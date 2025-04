Samotność zmniejsza odporność

Samotność wywołuje niekorzystne zmiany w działaniu układu odpornościowego – sugerują najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles opisane na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences. Samotnicy mają przez to zwiększone ryzyko pewnych chorób zapalnych.