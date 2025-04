Reklama

Satysfakcjonujące życie intymne, jak twierdzą specjaliści, jest bardzo ważnym elementem w życiu człowieka. Przyczyn zaburzeń seksualnych może być bardzo wiele, należą do nich m.in. przyczyny psychologiczne wynikające z pewnych zahamowań, lęków czy kompleksów oraz przyczyny organiczne, jak np.: zaburzenia hormonalne, wiek, niektóre choroby.

Bardzo duży i, niestety, negatywny wpływ mają takie czynniki jak: przepracowanie, stres, mała aktywność ruchowa, złe odżywianie, a nawet nadmierne picie alkoholu czy palenie papierosów. Medycyna dysponuje wieloma środkami ułatwiającymi osiąganie pełnego zadowolenia seksualnego.

Dla Panów ceniących sobie sprawność seksualną proponujemy preparat BIGER - jest to krem stymulująco-pielęgnacyjny do miejscowego stosowania. Substancje zawarte w preparacie poprawiają przede wszystkim ukrwienie penisa, co pomaga w osiągnięciu pełnej erekcji. Powodują również, że skóra staje się delikatna, czego efektem jest mocniejsze odczuwanie bodźców podczas stosunku i tym samym podniesienie poziomu doznań zmysłowych. Dodatkowymi atutami BIGERA jest to, że może być użyty wielokrotnie, a poza tym nie wpływa na krążenie obwodowe i może być stosowany również przez osoby z nadciśnieniem lub innymi chorobami układu krążenia.

Jedną z przyczyn niesatysfakcjonujących doznań podczas stosunku jest niedobór śluzu w pochwie. W takim przypadku polecamy Paniom INTIMEL, nawilżający żel intymny. INTIMEL ułatwia stosunki płciowe (zwłaszcza z użyciem prezerwatyw). Nawilżenie miejsc intymnych zapobiega otarciom i uczuciu bólu podczas stosunku, tym samym zapewnia komfort współżycia. W celu osiągnięcia lepszego efektu możliwe jest również zastosowanie żelu bezpośrednio na członek partnera. INTIMEL przeznaczony jest dla kobiet w każdym wieku, można stosować go wielokrotnie, w zależności od potrzeb.





BIGER i INTIMEL są preparatami skutecznymi i bezpiecznymi, przebadanymi przez specjalistów ginekologów i seksuologów. Środki te są dostępne w aptekach bez recepty lub w sklepie internetowym www.intimel.pl

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Do wygrania 8 zestawów z serii intymnej EMO-FARM, wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Jaki produkt, oprócz wymienionych w artykule, wchodzi w skład serii intymnej EMO-FARM?

Podpowiedzi szukaj na stronie www.emo-farm.pl

Sprawdź wyniki konkursu.

Przeczytaj Regulamin konkursu