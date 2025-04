Głównym objawem schizofrenii jest silne rozkojarzenie. Typowe dla tego stanu jest porozrywanie wątków myślowych, ich niespójność. Myślenie nie jest do końca logiczne, chory używa słów które nie do końca odpowiadają ich właściwemu znaczeniu. W bardziej nasilonych przypadkach zaburzenie to przybiera postać tak zwanej schizofazji, czyli sałaty słownej. Typowe dla schizofrenii są też urojenia i omamy.Wszystkie objawy da się jednak zaklasyfikować, nie powinny więc wzbudzać obaw czy lęku.

