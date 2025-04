Zespół Freda Gage'a z Instytutu Salka w La Jolla w Kalifornii wykorzystali do badań komórki skóry, następnie doprowadzali je do etapu komórek macierzystych, następnie wytwarzając z nich neurony.

Takie badania mogą wyjaśnić więcej niż wcześniejsze testy na komórkach pobranych od zmarłych, które ujawniły np. że "chore" neurony wytwarzają mniej połączeń między sobą i nieaktywne niektóre geny.

Amerykanie stwierdzili, że przeprogramowane komórki skóry mają taki same cechy a więc idealnie nadają się do dalszych badań nad schizofrenią.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 14 kwietnia 2011/mw

