Schizofrenia jest chorobą, która u poszczególnych osób może przebiegać w zupełnie innej formie - występuje w niej olbrzymia różnorodność objawów. Dlatego trudno jest ją opisać w sposób uniwersalny.

Reklama

W przebiegu schizofrenii zazwyczaj obserwujemy następujące objawy:

niespójność w sferze myślenia, emocji i czynności poznawczych i aktywności,



autyzm,

zaburzenia kontaktu z ludźmi,

zaburzenia funkcjonowania społecznego,

dziwaczność zachowania,

utrata sensu życia.

Osoby ze schizofrenią cierpią z powodu objawów psychotycznych. Są to omamy, złudzenia, urojenia, zaburzenia myślenia i lęk.

Objawy schizofrenii są zwykle szybko zauważane przez rodzinę i otoczenie chorego, dzięki czemu wcześnie trafia on do specjalisty.

Schizofrenia zwykle rozpoczyna się u osób w wieku 16-30 lat. Przyczyny schizofrenii nie są znane. Jako najbardziej rozpowszechnione uważa się zmiany biologiczne. Ważne są też czynniki dziedziczne - to jedna z niewielu chorób psychicznych, w której udowodniono wpływ genów.

Reklama

W pomocy osobom ze schizofrenią znajduje bardzo istotne miejsce psychoterapia. Nie może zastąpić co prawda leczenia farmakologicznego, ale sprzyja lepszym wynikom całego leczenia.