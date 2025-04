Schładzanie pacjenta i spowalnianie jego funkcji życiowych będzie służyło ofiarom wypadków i może ocalić życie wielu osób. Doprowadzenie do ekstremalnej hipotermii, czyli obniżenie temperatury ciała do 10 st. Celsjusza, może pozwolić na zachowanie czynności mózgu bez jego uszkodzenia przez mniej więcej godzinę. Schłodzenie poszkodowanego sprawia poza tym, że przestaje on krwawić.

Lekarze z Centrum Medycznego University of Pittsburgh planują ryzykowny eksperyment: chcą przetestować metodę leczenia pacjentów w hipotermii na ofiarach strzelaniny lub z innymi obrażeniami. Prawo wymaga jednak zgody pacjentów na eksperymenty medyczne. Muszą oni być powiadomieni o plusach i minusach metody, jakiej mają się poddać. W tej sytuacji nie ma jednak możliwości pytać poszkodowanych o zdanie. Zespół z Pittsburga prowadzi więc kampanię edukacyjną na ten temat. Każdy, kto obawia się takiej formy pomocy, może podpisać oświadczenie o braku zgody.

Śmiałe plany badaczy poparte są eksperymentami na zwierzętach, które schłodzono na dwie godziny, a następnie przywrócono do normalnego funkcjonowania. Eksperyment przeżyła większość zwierząt.

To, że hipotermia nie zabija, a może przywrócić życie, nie jest niczym nowym. Znane są przypadki ludzi, którzy np. wpadli pod lód, a po ogrzaniu wybudzili się. Pytanie tylko, czy hipotermia pomoże, gdy ranny się wykrwawia?

