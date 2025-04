Ella rodziła się w Peterborough Maternity Unit, po traumatycznym zdarzeniu, w którym jej matce pękło łożysko. To ograniczyło dziecku dostęp do tlenu i krwi, powodując, że Ella cierpi na HIE (encefalopatia niedotlenieniowo niedokrwienia), które może prowadzić do ciężkich uszkodzeń mózgu. Lekarze w szpitalu Addenbooke w Cambridge owinęli Ellę w specjalny koc wypełniony płynem, który schładzał jej ciało z normalnej temperatury 37 stopni Celsjusza do 33, 5 stopni Celsjusza. Hipotermia indukowana to procedura stosowana u dzieci, które urodziły się nie oddychając. Ella jest teraz zdrowo rozwijającą się, dziewięciomiesięczną dziewczynką bez oznak zaburzeń mózgu. W przypadku Elli, nie można było wykryć bicia serca, więc lekarze zaczęli ją reanimować i dali jej 20 minut życia, by zaczęła ponownie oddychać. Podjęli decyzję o schłodzeniu organizmu, w celu zmniejszenia obrzęk mózgu, jeszcze przed przewiezieniem jej do oddalonego o 30 mil szpitala Addenbrook.Tam zawinięto ją w specjalną taśmę, chłodzącą jej ciało do czterech stopni poniżej normy. Taśma jest wypełniona płynem, który może być chłodzony lub podgrzewany w razie potrzeby. Sondy są używane do monitorowania temperatury rdzenia i powierzchni, aby zapewniać zachowanie odpowiedniej temperatury. Badania wykazały, że chłodzenie może ograniczyć stopień uszkodzenia mózgu i obecnie w leczeniu „hipotermia” jest powszechnie używana do samo naprawy mózgu po urazach. Lekarz Elli, dr Topun Austin, neonatolog w szpitalu Addenbrooke w Cambridge, powiedział: „Od zawsze myśleliśmy, że po uszkodzeniu mózgu nie można zrobić zbyt wiele, ale najnowsze badania wykazały, że komórki mózgu obumierają od 14 do 48 godzin, więc istnieje okno, w czasie, którego można zatrzymać ten proces. Urazy mózgu spowodowane niedotlenieniem okołoporodowym mogą być na tyle poważne, że niektóre dzieci mogą nie przeżyć. Spośród dzieci, którym uda się przeżyć, niektóre są kalekie.BBC Health News/mj

