Na początek wypróbuj masaż odchudzający. W jego ramach kosmetyczka intensywnie ugniata tkankę tłuszczową. Dzięki temu staje się ona bardziej zbita, usuwany jest nadmiar płynów, ułatwione jest spalanie tłuszczu. Dzięki takiemu masażowi skóra staje się bardziej elastyczna. Ponieważ w czasie zabiegu obserwowane jest przyśpieszenie krążenia krwi i limfy, substancje odżywcze docierają do komórek efektywniej, skóra jest lepiej dotleniona, łatwiej usuwane są substancje toksyczne.Warto też pomyśleć o elektrostymulacji. Z pewnością jest dobrą metodą na redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej w

przypadku osób leniwych. W jej ramach wykorzystywane są urządzenia

generujące prąd elektryczny, który dociera do mięśni i tkanki

tłuszczowej. Mięśnie kurczą się i rozciągają (podobnie jak w przypadku

wysiłku fizycznego). Przyczynia się to do redukcji w obwodach ciała i

uzyskania lepiej wymodelowanej sylwetki.

