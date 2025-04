Połączonymi siłami naukowcy udowodnili, że proces acetylacji białka opisywanego, jako Sip2 prowadzi do wydłużenia czasu życia komórek drożdży i to nawet o 50%. Chemiczny proces acetylacji został porównany przez badaczy do ubierania drzewka bożonarodzeniowego (w tej roli białko Sip2). Różne ozdoby (inaczej grupy acetylowe) mogą być na nim wieszane i zdejmowane wpływając znacząco na funkcje białka, pomagając tym samym przystosować się komórce do zmian w jej otoczeniu. Do tej pory nikt nie wiązał jednak acetylacji ze starzeniem się komórek. Tymczasem naukowcom udało się wpłynąć na czas życia komórek drożdży właśnie przez manipulacje procesem acetylacji wspomnianego białka Sip2.

„Przeprowadziliśmy terapię odmładzającą na drożdżach.” – tłumaczył główny autor pracy dr Jin-Ying Lu – „Naszym kolejnym zadaniem będzie udowodnienie, że podobny fenomen jest możliwy w komórkach ssaków.”

Zdaniem naukowców ich odkrycie może w znaczący sposób przyczynić się do stworzenia nowych form zapobiegania i leczenia objawów starzenia się. Więcej na temat badania można przeczytać na łamach czasopisma Cell.

Źródło: Science Daily/ kp

