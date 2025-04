96% kobiet nie zdaje sobie sprawy, że poziom cholesterolu we krwi należy regularnie badać niezależnie od wieku - wynika z raportu badania opinii publicznej, przygotowanego przez organizatorów kampanii „Sekrety kobiecych serc”.

Alarmujący jest stan wiedzy Polek na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych serca i układu krążenia – również 93% ankietowanych nie wie, że ciśnienie krwi powinno się regularnie mierzyć bez względu na wiek.

Polki nie zdają sobie sprawy, jak ważna jest profilaktyka sercowo-naczyniowa. Średni wiek wskazany przez respondentki jako optymalny do rozpoczęcia troski o serce to 33/34 lata. Badania powinno się wykonywać niezależnie od wieku, aby móc jak najwcześniej rozpoznać ewentualne symptomy choroby. W kwestii stosowania odpowiedniej diety jest podobnie – tu panie podawały wiek 30/32 lata jako najodpowiedniejszy do zmiany przyzwyczajeń żywieniowych na korzyść tych, które pomagają utrzymywać w normie wagę ciała.

Kobiety przez długi okres czasu nie zwracają uwagi na stan swojego zdrowia, ponieważ są przekonane, że do okresu okołomenopauzalnego ich organizm chroniony jest przez hormony. Nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób budują negatywny potencjał, który będzie potęgował się przez kolejne lata. Kobiety zaczynają myśleć o profilaktyce dopiero, kiedy zauważą pierwsze objawy choroby, ich aktywność wyraźnie spadnie, a nadmiar tkanki tłuszczowej da się we znaki. W ramach kampanii „Sekrety kobiecych serc” będziemy przekonywać, że aby uniknąć problemów z sercem, należy stosować odpowiednią dietę i być aktywnym fizycznie przez całe życie – mówi mgr Jadwiga Przybyłowska, specjalista od spraw żywienia.

Od najmłodszych lat słyszy się, że co sześć miesięcy należy sprawdzać stan uzębienia, raz do roku odwiedzić gabinet okulistyczny, zrobić prześwietlenie klatki piersiowej czy badanie słuchu, natomiast o konieczności regularnych wizyt u kardiologa bardzo często się zapomina. Najlepiej byłoby wyrobić w sobie „nawyk” mierzenia poziomu cholesterolu czy ciśnienia krwi, nawet w domu.

Należy zdać sobie sprawę z tego, że ryzyko wystąpienia problemów sercowo-naczyniowych dotyczy wszystkich, niezależnie od płci i wieku. Istnieją oczywiście tzw. czynniki ryzyka, które mają wpływ na naszą podatność na zachorowania. Pewne czynniki – te, na które mamy wpływ, możemy eliminować i powinniśmy to zrobić. Palenie tytoniu, brak aktywności ruchowej, niezdrowa dieta,

a także stres to czynniki, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę i które powinniśmy wyeliminować. Nasza dieta powinna zawierać jak najwięcej świeżych warzyw i owoców. Wiosną te produkty, obfitujące w szereg witamin i składników mineralnych są ogólnodostępne, nie powinno więc zabraknąć ich w codziennym menu.

Ciepłe dni warto też wykorzystać, aby poprawić swoją kondycję fizyczną, usprawnić serce i płuca. Doskonałym sposobem na to są długie spacery. Pomagają zrelaksować się po pracowitym dniu, regulują ciśnienie krwi, dotleniają mózg.

Poniższy wykres, obrazuje odpowiedzi ankietowanych na pytanie, w jakim wieku powinno się zacząć stosować odpowiednią profilaktykę: badać czynniki ryzyka, przestrzegać diety, aby zapobiegać chorobom układu krążenia.