Sekrety wiejskich ziół

Gdyby Matka Natura miała zdecydować o wydaniu tej książki, nigdy by się ona nie ukazała! Paola Mancini odkrywa bowiem przed nami sekrety jej niepozornych skarbów: leśnych i polnych ziół. Pokrzywa, mniszek i pędy myszopłochu – to tylko kilka przykładów roślin, z których możemy pełnymi garściami czerpać inspiracje do nowych kulinarnych wyzwań.