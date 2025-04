Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” prowadzi rekrutację do całorocznego programu edukacyjnego skierowanego do osób niepozostających w stałych związkach i podejmujących ryzykowne zachowania seksualne. Jak wiadomo, osoby często zmieniające partnerów seksualnych i uprawiające seks bez prezerwatywy są najbardziej narażone na zakażenie HIV i innymi chorobami wenerycznymi. W szczególności jeśli jest tzw. chemsex (współżycie pod wpływem środków psychoaktywnych, które zmniejszają świadomość i zwiększają ryzyko nieużycia prezerwatywy).

We Wrocławiu, na tle Polski, ryzyko zakażenia się wirusem jest bardzo duże. Dlatego też pomysłodawcy projektu chcą z walczyć z epidemią m.in. poprzez skuteczne promowanie bezpieczniejszych zachowań, tj. korzystania z prezerwatyw oraz uprawiania seksu bez środków psychoaktywnych. Dzięki profesjonalnym działaniom o charakterze edukacyjnym z zakresu profilaktyki HIV/AIDS jest szansa na trwałą zmianę zachowań. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby homo- i heteroseksualne. Środki na jego realizację pochodzą z grantu przyznanego Stowarzyszeniu „Podwale Siedem” w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanego przez Gilead Sciences Poland.

W ramach projektu powstaną 3 grupy warsztatowe. Jedną z nich stanowiły będą osoby heteroseksualne utrzymujące kontakty seksualne z przygodnymi partnerami/partnerkami i nie w pełni świadome związanego z tym zagrożenia. Pozostałe to między innymi osoby homoseksualne (MSM – mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami), zarówno seropozytywne, jak i nie zakażone HIV, a także takie które praktykują chemsex.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczestników o drogach zakażenia HIV i innych chorobach przenoszonych drogą płciową, edukacja z zakresu terapii antyretrowirusowej, a także wpływu środków psychoaktywnych na podejmowanie zachowań ryzykownych. Ważnym elementem programu jest również zbudowanie w uczestnikach zdolności do efektywniejszego komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań. Chodzi w szczególności o trudne sytuacje stwarzające dla uczestników największy problem, a przede wszystkim komunikowanie chęci zastosowania prezerwatywy.

Całodniowe, grupowe warsztaty będą odbywały się raz na miesiąc, do grudnia br. Osoby podejmujące szczególnie ryzykowne zachowania oraz mające największy wpływ na lokalne środowisko zostaną zaproszone do indywidualnych spotkań z psychologiem. Łącznie, na przestrzeni roku, odbędzie się 26 spotkań grupowych, w których w sumie weźmie udział do 160 osób. Pierwsze szkolenia mają ruszyć we Wrocławiu już w połowie lutego. Problem HIV i AIDS jest szczególnie ważny w województwie dolnośląskim, gdzie co roku statystyki wskazują na wyższą niż w innych regionach liczbę nowych zakażeń. Potwierdzają to dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. W ostatnich latach województwo niezmiennie plasuje się pod tym względem na drugim miejscu w Polsce.

W celu zapisania się na warsztaty należy najpierw skontaktować się z dr. Łukaszem Łapińskim ze stowarzyszenia „Podwale Siedem” telefonicznie pod numerem +48 71 356 07 80 lub mailowo poradnia@podwale-siedem.pl. Chętni zostaną zaproszeni na spotkanie indywidualne mające na celu zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy.

Źródło: materiały prasowe Pozytywnie Otwarci/mn