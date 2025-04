Sprawność seksualna po zawale



Badania wykonywane w ostatnich latach wykazują, że większość pacjentów po zawale serca może odbywać normalne stosunki seksualne bez żadnych środków ostrożności. Jeżeli rekonwalescencja po zawale przebiega bez powikłań i pacjent powraca do swojej normalnej aktywności, nie ma również przeciwwskazań do podjęcia kontaktów seksualnych.

Ryzyko zgonu podczas stosunku seksualnego jest niskie i wynosi poniżej 1%. Seks jest jedną z wielu form aktywności człowieka. Wydatek energetyczny związany z aktywnością seksualną jest porównywalny do wysiłku podczas wykonywania codziennych prac domowych.

Co ogranicza aktywność seksualną po zawale?



ogólny stan psychiczny pacjenta,

pacjenta, współistnienie lęku przed nagłym pogorszeniem stanu zdrowia ,

, reakcja współmałżonka na chorobę, przejawiająca się między innymi unikaniem współżycia z lęku przed jego następstwami.

Przypadkowe kontakty seksualne, które są zazwyczaj źródłem dodatkowego stresu, mogą być niebezpieczne dla układu krążenia. Dotyczy to zazwyczaj sytuacji takich jak:

Duża różnica wieku między partnerami (np. starszy mężczyzna i młoda kobieta ),

), stresujące otoczenie (np. seks w biurze lub w samochodzie),

seks bez zabezpieczenia,

bez zabezpieczenia, seks po zbyt dużej ilości alkoholu lub zbyt obfitym posiłku.

O tym należy pamiętać:



Chorzy po pierwszym zawale serca bez bólów wieńcowych i duszności mogą powrócić do aktywności seksualnej już 4 tygodnie po wypisaniu ze szpitala;

bez bólów wieńcowych i duszności mogą powrócić do aktywności seksualnej już 4 tygodnie po wypisaniu ze szpitala; W początkowym okresie rekonwalescencji kardiologicznej nie należy dążyć do odbywania pełnego stosunku;

Kontakty seksualne powinny być ograniczone w czasie i odbywać się w pozycjach wygodnych dla chorego;

Należy unikać pozycji wymagających izometrycznego napięcia mięśni, np. w pozycji klasycznej wskutek izometrycznego napięcia ramion i barków mężczyzny wzrasta zapotrzebowanie na tlen, co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego i zwiększenie częstości akcji serca. Wskazana jest pozycja na boku lub z partnerką leżącą/siedzącą na mężczyźnie;

i zwiększenie częstości akcji serca. Wskazana jest pozycja na boku lub z partnerką leżącą/siedzącą na mężczyźnie; Zredukowanie masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej wpływa korzystnie na sprawność seksualną ;

; Chorzy powinni unikać kontaktów seksualnych bezpośrednio po posiłku (występujące po posiłku przekrwienie narządów jamy brzusznej może wywołać bóle wieńcowe i/lub zaburzenia rytmu. Przed planowaną aktywnością seksualną zalecane są lekkostrawne posiłki.);

i/lub zaburzenia rytmu. Przed planowaną aktywnością seksualną zalecane są lekkostrawne posiłki.); Nie należy podejmować aktywności seksualnej przez godzinę po gorącej kąpieli. Zamiast kąpieli wskazany jest szybki prysznic;

przez godzinę po gorącej kąpieli. Zamiast kąpieli wskazany jest szybki prysznic; Należy unikać aktywności seksualnej w stanach zmęczenia (np. po całym dniu pracy zawodowej);

(np. po całym dniu pracy zawodowej); Kontakty seksualne powinny być podejmowane po wypoczynku, np. rano zamiast wieczorem. Warto ustalić o jakiej porze dnia nie jest odczuwane zmęczenie ;

; Temperatura w pomieszczeniu, w którym planowana jest aktywność seksualna, powinna być stała. Należy unikać zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury;

w pomieszczeniu, w którym planowana jest aktywność seksualna, powinna być stała. Należy unikać zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury; Przed aktywnością seksualną oraz po niej należy unikać spożywania alkoholu i palenia papierosów. W przypadku nałogowych palaczy tytoniu wskazane jest powstrzymanie się od palenia na ½ godz. przed planowanym stosunkiem seksualnym ;

; Długie pieszczoty i długa gra wstępna, zwłaszcza gdy stroną aktywną jest partnerka, pozwolą na odbudowanie bliskości i redukcję lęku przed aktywnością seksualną. Jest to bardzo dobry sposób na powrót do pełnej sprawności seksualnej;

przed aktywnością seksualną. Jest to bardzo dobry sposób na powrót do pełnej sprawności seksualnej; Mężczyźni po przebytym zawale często potrzebują więcej czasu na osiągnięcie stanu pełnej erekcji (niepełna erekcja jest jedną z najczęstszych przyczyn unikania kontaktów seksualnych przez mężczyzn. Nie należy się wstydzić poproszenia swojej partnerki o dłuższe pieszczoty.);

(niepełna erekcja jest jedną z najczęstszych przyczyn unikania kontaktów seksualnych przez mężczyzn. Nie należy się wstydzić poproszenia swojej partnerki o dłuższe pieszczoty.); W przypadku pojawienia się bólu podczas kontaktu seksualnego należy przerwać aktywność i odpocząć około 15 min;

podczas kontaktu seksualnego należy przerwać aktywność i odpocząć około 15 min; Jeśli w czasie stosunków pojawiają się regularnie bóle wieńcowe, duszność lub zaburzenia rytmu serca, należy zmniejszyć częstość i intensywność kontaktów oraz powiadomić o tym lekarza prowadzącego;

lub zaburzenia rytmu serca, należy zmniejszyć częstość i intensywność kontaktów oraz powiadomić o tym lekarza prowadzącego; Zarówno chorzy , jaki i ich współmałżonkowie powinni szybko i bez skrępowania informować lekarza o wszystkich innych niekorzystnych objawach obserwowanych podczas współżycia seksualnego;

, jaki i ich współmałżonkowie powinni szybko i bez skrępowania informować lekarza o wszystkich innych niekorzystnych objawach obserwowanych podczas współżycia seksualnego; U pacjentów mających okresowe bóle wieńcowe lub zaburzenia rytmu przyjęcie bezpośrednio przed stosunkiem nitrogliceryny lub sorbonitu może wyeliminować potencjalne dolegliwości;

lub zaburzenia rytmu przyjęcie bezpośrednio przed stosunkiem nitrogliceryny lub sorbonitu może wyeliminować potencjalne dolegliwości; Jeżeli przed zawałem mięśnia sercowego występowały problemy ze sprawnością seksualną (spadek pobudliwości seksualnej, brak ochoty na seks, problemy z uzyskaniem i/lub utrzymaniem wzwodu), to mogą się one pogłębić w okresie rekonwalescencji kardiologicznej. W przypadku utrzymywania się tego rodzaju problemów należy poinformować o tym lekarza prowadzącego;

występowały problemy ze sprawnością seksualną (spadek pobudliwości seksualnej, brak ochoty na seks, problemy z uzyskaniem i/lub utrzymaniem wzwodu), to mogą się one pogłębić w okresie rekonwalescencji kardiologicznej. W przypadku utrzymywania się tego rodzaju problemów należy poinformować o tym lekarza prowadzącego; Zaburzenia wzwodu mogą powodować ogromne obciążenie psychiczne zarówno u Ciebie, jak i u Twojej partnerki, w ten sposób wpływając niekorzystnie na jakość Waszego życia.

Źródło: akcja „Nie zawal! Wybierz życie” (www.niezawal.pl)/jm

