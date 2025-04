Komplikacje w poprzedniej ciąży

Jeżeli w poprzedniej ciąży wystąpiły komplikacje, najprawdopodobniej w kolejnych ciążach z seksu trzeba będzie zrezygnować. Dzieje się tak dlatego, że istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się tych samych problemów w obecnej ciąży. Seks podczas ciąży jest przeciwwskazany u kobiet, które w poprzedniej ciąży poroniły, wystąpił poród przedwczesny bądź pęknięcie pęcherza płodowego. W przypadku innych zaburzeń każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie ze swoim lekarzem.

Choroby przewlekłe i wiek matki

Czasami jeszcze przed ciążą wiadomo, że z powodu choroby lub wieku matki trzeba będzie zrezygnować z seksu przez całą długość jej trwania. Dzieje się tak, gdy matka jest bardzo młoda lub w zaawansowanym wieku. Natomiast do chorób przewlekłych, które same w sobie stwarzają ryzyko dla rozwijającego się płodu, zalicza się m.in. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, płuc, wady serca. W większości przypadków schorzenia te wykluczają możliwość współżycia podczas ciąży. Jednak każdy przypadek należy traktować indywidualnie i przedyskutować z lekarzem prowadzącym ciążę.

Komplikacje w obecnej ciąży

Niestety nie zawsze ciąża przebiega prawidłowo. Jeżeli powstałe zaburzenia zagrażają poronieniem, porodem przedwczesnym lub nieprawidłowym rozwojem płodu, należy ograniczyć wszelkie czynniki mogące to ryzyko zwiększyć. Kobieta w ciąży zagrożonej musi zredukować wysiłek fizyczny do minimum a czasami nie może nawet wstawać z łóżka. Dlatego seks w takiej ciąży jako duży wysiłek fizyczny jest przeciwwskazany.

Do sytuacji zagrażających ciąży należą m.in.

nieprawidłowo umiejscowione łożysko (łożysko przodujące),

pęknięcie pęcherza płodowego,

nawracające infekcje dróg moczowych,

powtarzające się krwawienia z dróg rodnych,

stan przedrzucawkowy (związany z bardzo wysokim ciśnieniem tętniczym),

niekontrolowana cukrzyca

ciąża mnoga (znacznie częściej występują porody przedwczesne).

Nie każde zaburzenie pojawiające się w ciąży oznacza konieczność zrezygnowania z seksu. Czasami trzeba powstrzymać się ze współżyciem tylko przez jakiś czas. Innym razem w ogóle nie jest to konieczne. Wszystkie wątpliwości należy rozważyć z lekarzem prowadzącym ciążę. Odpowie wyczerpująco na zadawane pytania, zdecyduje czy można cieszyć się seksem w danej sytuacji oraz doradzi jak się kochać, aby ciąża była bezpieczna.