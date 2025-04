Pierwszy trymestr

Na początku ciąży nie musicie modyfikować Waszego życia seksualnego. Wszystko możecie robić, tak jak wcześniej pod warunkiem, że przyszła mama nie odczuwa dyskomfortu, a bywa różnie. Przeszkodę mogą stanowić zmiany hormonalne zachodzące w ciele kobiety, a co za tym idzie spadek libido, albo nawet jego brak.

Jeżeli czujesz się dobrze i myślisz o współżyciu, to jest tylko kilka utrudnień. Dodatkowymi zmianami będą bolesne piersi (one mogą Was zmusić do zmian waszych ulubionych pozycji, tak by nie podrażniać piersi) i silniejsze ukrwienie narządów płciowych. Każda kobieta przechodzi to indywidualnie, może to zwiększyć ochotę na miłość, albo ją zmniejszyć.

Nie przejmuj się dodatkowymi kilogramami, to naprawdę ich podnieca!

Drugi trymestr

Prawdopodobnie czujesz się już trochę lepiej, bo przyzwyczaiłaś się do nowego stanu u większości kobiet owocuje to ciągle rosnącą ochotą na seks. Pozycje, które cieszą się największą popularnością w tym okresie to:

