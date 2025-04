Seks w stałym związku

"Seks w stałym związku" to książka dla ludzi w dobrym, pełnym pasji związku, którzy chcieli by jeszcze bardziej poprawić swoje relacje, oraz dla tych, którzy dopiero wchodzą w nowe relacje partnerskie. To książka o budowaniu, a raczej odbudowaniu pełnej pasji bliskości erotycznej w stałym związku.