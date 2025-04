Celem nadrzędnym seminarium jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do technologii medycznych, wykorzystywanych w uroonkologii oraz dyskusja dotycząca sposobów poprawy tego stanu.

Do udziału w seminarium zaproszeni są lekarze specjaliści z różnych dziedzin medycyny, zarówno klinicyści, jak i pracownicy naukowi zainteresowani problematyką seminarium.

Seminarium będzie składać się z 2 części: wystąpienia prelegentów oraz debaty. Dyskusja będzie poświęcona możliwości zniesienia barier dostępu do świadczeń zdrowotnych wykorzystywanych w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.

Źródło: materiały prasowe Fundacja Watch Health Care/kk

