Polska okulistyka pod względem nowoczesności jest zbliżona do poziomu europejskiego, ale brak pieniędzy i małe limity świadczeń oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, ograniczają pacjentom dostęp do wielu procedur okulistycznych. Na samą wizytę u okulisty czeka się średnio 5 miesięcy, a na operacje ratujące wzrok, jak choćby usunięcie zaćmy, czeka się ponad rok.

Celem zwrócenia uwagi na występujące w Polsce ograniczenia dostępu do innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych w okulistyce, znajdujących się poza koszykiem świadczeń gwarantowanych, Fundacja Watch Health Care (WHC) organizuje seminarium edukacyjne poświęcone problematyce leczenia okulistycznego pt. „Innowacje w okulistyce – ocena dostępności w Polsce”, które odbędzie się 16 września 2011 r. w Centrum Edukacji Medycznej CEMED, przy ul. Pory 78 w Warszawie o godz.10:00.

Zaproszeni na seminarium eksperci i goście będą dyskutować, w jaki sposób można zmienić limity świadczeń w Polsce i zbliżyć się w liczbie przeprowadzanych operacji do grona krajów Europy i świata. Dyskutowane będą również możliwości poprawy dostępu do leczenia okulistycznego w ramach ubezpieczeń komplementarnych. Należy przy tym zaznaczyć, że prezentacje wygłoszone podczas seminarium oraz planowana debata dotyczyć będą wyłącznie technologii o udowodnionej efektywności klinicznej, zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM, Evidence-Based Medicine).

Seminarium „Innowacje w okulistyce – ocena dostępności w Polsce” jest trzecim seminarium organizowanym przez Fundację, które ma na celu wskazanie obszarów nierówności w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 800 tysięcy chorych na zaćmę, którzy kwalifikują się do zabiegu. Co roku wykonuje się blisko 120 tysięcy operacji zaćmy, a dostęp do tego świadczenia dla pacjenta nadal stanowi problem. Podczas gdy w Europie operuje się średnio 79 osób na 10 tysięcy ubezpieczonych, to w Polsce tylko 49. Średnia ta stawia Polskę dopiero na 18 miejscu. Jeżeli NFZ zwiększyłby nakłady na te zabiegi, to w obecnych warunkach kadrowych liczba operacji mogłaby zwiększyć się aż o 30%. Zwiększenie dostępności do zabiegów poprzez wprowadzenie coraz większej liczby świadczeń finansowanych z budżetu płatnika lub oferowanych w ramach ubezpieczeń dodatkowych wydaje się konieczne i nieuchronne. Niestety, wiąże się to znacznym zwiększeniem nakładów finansowych, a już obecny budżet przeznaczany na operacje zaćmy w Polsce jest niewystarczający.

