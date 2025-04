Celem nadrzędnym spotkania jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do świadczeń wykorzystywanych w neurologii, zarówno tych znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych, jak i pozostających poza nim oraz dyskusja nad możliwościami poprawy dostępności do deficytowych technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia. Prezentacje i dyskusja, co warto podkreślić, dotyczyć będą wyłącznie technologii medycznych, których skuteczność została udowodniona w badaniach klinicznych.

Seminarium będzie się składało się z dwóch części - zaakceptowanych przez Komitet Naukowy wykładów prelegentów i debaty systemowej połączonej z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych w neurologii, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie się odnosił do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.

Komitet Naukowy Seminarium



Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – (Przewodniczący Komitetu Naukowego) Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN; poseł na Sejm III kadencji;

Prof. dr. hab. n. med. Danuta Ryglewicz – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN;

Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska – Kierownik Kliniki Neurologii CSK MSWiA w Warszawie; członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN; Kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN; Przewodnicząca Sekcji Alzheimerowskiej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego;

Prof. dr. hab. n. med. Jarosław Sławek – ordynator Oddziału Neurologii w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku;

Prof. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN;

– etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN; Dr Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji WHC.

Program seminarium

10:00-10:15 Otwarcie: Przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości – dr Krzysztof Łanda, prezes Fundacji WHC

10:15-10:40 Prof. Grzegorz Opala - Rozwiązania systemowe nieodzowne dla poprawy dostępności do świadczeń dla chorych w wieku podeszłym i senioralnych. Wnioski i rekomendacje priorytetu polskiej prezydencji - choroby mózgu w wieku podeszłym

10:40-10:55 Wystąpienie przedstawiciela Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

10:55-11:10 Dr Krzysztof Mączka - Doświadczenia AOTM w procesie oceny innowacyjnych technologii medycznych w zakresie świadczeń wykorzystywanych w neurologii

11:10-11:25 Prof. Danuta Ryglewicz - Organizacja i wycena świadczeń w neurologii

11:25-11:40 Prof. Maria Barcikowska - Otępienie - systemowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w Polsce

11:40-11:55 Prof. Zbigniew Szawarski - Etyczne aspekty neurologii

11.55-12.10 Przerwa kawowa

12.10-12.25 Dostępność do nowych możliwości terapeutycznych SM w Polsce

12:25-12:40 Rozwój neurologii interwencyjnej, Centra Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu

12:40-12:55 Dr Maciej Niewada - Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu

12:55-13:10 Możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona w Polsce

13:10-13:25 Prof. Anna Członkowska - Pozbawienie refundacji penicylaminy w chorobie Wilsona – sprawa niezałatwiona

13.25-13.50 Przerwa kawowa

13.50-14:05 Marcin Pająk - Mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych – działalność Fundacji Watch Health Care

14:05-14:20 Paulina Przywara - Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce - na przykładzie neurologii - Barometr WHC

14:20-14:35 Prof. Grzegorz Opala, Prof. Danuta Ryglewicz – Podsumowanie wystąpień

14:35-16:05 Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości rozwiązania problemów z dostępem do innowacyjnych technologii wykorzystywanych w neurologii w Polsce (Prowadzący: Dr Krzysztof Łanda)

16.05-16.20 Potrzeby informacyjne pacjentów - wytyczne i standardy postępowania w Poradniku Pacjenta, na portalu WHC, a następnie zamknięcie Seminarium

16:20-17:05 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer

