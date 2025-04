Jedną z możliwych przyczyn bólów głowy stanowi zespół bezdechu sennego. Jest to choroba dotycząca najczęściej osób otyłych, w przebiegu której w czasie snu dochodzi do bezdechów trwających dłużej niż 10 sekund i powtarzających się co najmniej 30 razy w ciągu nocy lub co najmniej 10 razy w czasie 1 godziny snu.

Obturacyjny bezdech senny

Najczęstszym typem tej choroby jest tzw. obturacyjny bezdech podczas snu. Choroba ta może doprowadzić do powstania nadciśnienia tętniczego, przybraniu na wadze, impotencji, nadmiernej senności w ciągu dnia oraz do bólów głowy.

Aby potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie należy udać się do lekarza, najlepiej pulmonologa lub laryngologa.

Jak radzić sobie z bezdechem nocnym?

Do leczenia tego zespołu używa się wielu metod dostosowanych do przyczyny bądź nasilenia objawów. Najczęściej terapię zaczyna się od zastosowania doustnych aparatów utrzymujących drożność dróg oddechowych lub aparatów wytwarzających stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (aparaty CPAP). Czasem jednak konieczna bywa operacja np. na przegrodzie nosa czy podniebieniu. Jednak najważniejszym elementem walki z tą choroba jest utrata masy ciała.

Zaburzenia snu

Bóle głowy mogą pojawiać się kiedy jesteśmy niewyspani lub kiedy sen nie jest odpowiednio relaksujący. Dzieje się tak w przypadku bezsenności, częstego wybudzania się w nocy itd. Pracując, prowadząc życie towarzyskie, poświęcając się hobby i najróżniejszym atrakcjom, na które ciągle brakuje nam czasu, staramy się zabierać go z naszego snu. Jeszcze nie tak dawno większość osób poświęcała na sen 8 lub więcej godzin dziennie. Obecnie przeciętny człowiek śpi 5-6 godzin, a wiele osób jeszcze mniej. Ograniczenie snu oprócz bólu głowy może wywoływać zaburzenia koncentracji i zdolności poznawczych, obniżony nastrój oraz uczucie zmęczenia.

Bóle głowy na tle zaburzeń snu mogą mieć bardzo różnorodny charakter. U jednych są tępe i przewlekle, u innych mogą być ostre, przemieszczające się od podstawy czaszki do okolicy czoła. Ból głowy to ważny sygnał mówiący: ”Potrzebujesz więcej snu!”. Fizjologicznie człowiek powinien spać 8 godzin dziennie.

Jeżeli głośno chrapiesz w nocy, wybudzasz się często ze snu, rano czujesz się zmęczony, odczuwasz suchość w gardle, a wszystkim tym objawom towarzyszy ból głowy to możesz być jedna z wielu osób cierpiących na zespół bezdechu sennego.