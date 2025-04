Noworodki śpią około 12-18 godzin dziennie, a osoby dorosłe około 7,5-9 godzin. Ale nie jest to sztywna granica – wszystko zależy od osobniczych potrzeb człowieka. Niektórym wystarczy 6 godzin, a niektórym około 10 godzin snu, aby ich organizm mógł się zregenerować.

Zdaniem niektórych badaczy brak snu jest znacznie gorzej tolerowany przez organizm niż brak pożywienia. Jeszcze inni podkreślają, że potrzeba snu inicjuje popęd, który uruchamia zachowania przygotowujące do snu, takie jak zapewnienie odpowiednich warunków do spania (właściwe podłoże, temperatura) oraz zapewnienie bezpieczeństwa (kryjówka). Dlaczego jeszcze potrzebujemy snu?

Reklama