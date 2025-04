Jak wyglądało i na czym polegało badanie?

Naukowcy przeanalizowali zwyczaje spania 60 kobiet w okresie przedmenopauzalnym, w wieku od 30 do 49 lat. Połowa z tej grupy sypiała źle- czytamy na portalu biomedical.pl

Przeprowadzono kliniczną ocenę skóry oraz inne testy i wnioski są bezsprzeczne: po dobrze przespanej nocy skóra odbudowuje się lepiej. Jeśli natomiast nasz odpoczynek nocny jest zakłócany, oznaki starzenia się skóry, takie jak przebarwienia, wiotczenie i zmarszczki, są znacznie wyraźniejsze.

Jest to pierwsze badanie, które naukowo potwierdza, że istnieje związek między zdrowiem skóry a brakiem snu. Prace zostały przeprowadzone na zlecenie marki Estee Lauder i przedstawione na spotkaniu międzynarodowym Investigative Dermatology w Edynburgu w Szkocji.

