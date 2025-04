W niedzielę 8 czerwca uczestnicy dwóch organizowanych w Warszawie masowych imprez – Seniorady i Wolskiego Korowodu – będą mogli dowiedzieć się więcej o HIV – wirusie, który największe żniwo w Polsce zbiera właśnie na Mazowszu.

W ubiegłym roku o zakażeniu HIV dowiedziało się w naszym województwie aż 313 osób. To ponad dwa razy więcej niż w drugim pod tym względem województwie dolnośląskim i trzy-czterokrotnie więcej niż w innych województwach. Kluczem do walki z epidemią jest edukacja. Dlatego eksperci Fundacji Edukacji Społecznej będą tłumaczyć uczestnikom obu popularnych, choć bardzo różniących się od siebie imprez, jakie są drogi zakażenia HIV, jak się przed wirusem chronić i jak się leczyć, jeśli już doszło do zakażenia.

Reklama

Korowód Wolski odbędzie się jak zawsze w Parku Sowińskiego w godzinach od 14.00 do 18.00, po czym goście będą mogli przejść do Amfiteatru na przedstawienie.

odbędzie się jak zawsze w Parku Sowińskiego w godzinach od 14.00 do 18.00, po czym goście będą mogli przejść do Amfiteatru na przedstawienie. Seniorada odbędzie się na Akademii Wychowania Fizycznego w godzinach od 10.00 do 14.30.

Udział FES w obu wydarzeniach jest możliwy dzięki wsparciu Gilead Sciences Polska.

Statystyki są dla Warszawy nieubłagane. Od 2010 do 2013 roku włącznie najwięcej nowych zakażeń wykrywa się właśnie na Mazowszu. W sumie w ciągu tych czterech lat w województwie odnotowano ponad 1240 zakażenia i 65 zgonów z powodu AIDS. Pracownicy warszawskich Punktów konsultacyjno-diagnostycznych alarmują, że w 2014 w stolicy może paść kolejny niechlubny rekord, bo nigdy jeszcze nie wykrywali tylu zakażeń, co w pierwszej połowie tego roku.

– W Polsce ciągle pokutuje przekonanie, że HIV to problem tzw. grup ryzyka. Tak nie jest. Zakażają się – i to coraz częściej – młode osoby heteroseksualne, ale odnotowujemy też coraz liczniejsze przypadki zakażeń u osób po 50. i 60. roku życia. Dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować w Korowód Wolski i jednocześnie w Senioradę. W tej sposób jednego dnia dotrzemy do dwóch grup bardzo potrzebujących wiedzy o HIV, choć często nie zdających sobie sprawy z tej potrzeby – powiedziała Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej.

Reklama

– W Polsce największym problemem jest szara strefa HIV. Od wybuchu epidemii odnotowano u nas niewiele ponad 17 tys. zakażeń. Tymczasem eksperci szacują, że zakażonych może być ok. 35 tysięcy. Organizacje pozarządowe mówią nawet o 40-45 tysiącach Polaków nieświadomych zakażenia. To ogromny rozdźwięk. Ci nieświadomie zakażeni mogą przecież nieświadomie zakażać innych. Niestety wciąż za mało się testujemy. Tylko co 10. Polak zrobił test na HIV. To musi się zmienić. Dlatego cieszę się, że mogliśmy po raz kolejny wesprzeć kampanię edukacyjną organizowaną przez Fundację Edukacji Społecznej w ramach działań prozdrowotnych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego. Jeśli dzięki tym akcjom choć kilka osób zrobi test, cel zostanie osiągnięty – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences Polska.

Podczas tegorocznego Korowodu Wolskiego będzie można dowiedzieć się wiele także o innych obszarach ochrony zdrowia, takich jak prawidłowe żywienie czy problemy onkologiczne i zrobić bezpłatne badania profilaktyczne. Imprezę zakończy satyryczny wieczór z kabaretem Koń Polski. Seniorada rozpocznie się o 10.00 rajdem nordic walking. Podczas pikniku zostanie podjęta próba pobicia rekordu „najwięcej seniorów ćwiczących zumbę”. Tu także nie zabraknie bezpłatnych konsultacji medycznych i pomiarów zdrowotnych.

Dowiedz się więcej o HIV i AIDS z naszego działu!

Źródło: materiały prasowe/mn