Pomiędzy 50. a 70. rokiem życia tracimy przeciętnie 30% siły mięśniowej. Utrzymanie jej na odpowiednim poziomie jest tak naprawdę niezbędne w celu zachowania mobilności i samodzielności przez osoby starsze. Stąd pomysł niemieckich naukowców na poszukiwanie sposobu na zachowanie odpowiedniej siły mięśniowej nawet w podeszłym wieku.

By określić jak można zapobiec zanikowi mięśni badacze prześledzili efekty zastosowania treningu siłowego u osób po 60. roku życia. Okazało się, że regularny trening zwiększał siłę mięśniową, zmniejszał zanik mięśni, wzmacniał kości i więzadła, to z kolei zapobiegało upadkom i kontuzjom, bardzo niebezpiecznym w starszym wieku. Ustalono, że optymalna ilość ćwiczeń dla zdrowych osób w podeszłym wieku wynosi 3 do 4 jednostek treningowych na tydzień. Większa intensywność treningów niosła jednak za sobą lepsze efekty.

Według obliczeń naukowców w niektórych krajach europejskich do roku 2020 1/3 obywateli w wieku produkcyjnym będzie miała powyżej 50 lat, a w roku 2050 liczba osób starszych niż 60 lat będzie wynosiła aż 40% populacji. Dlatego tak ważne jest utrzymanie przez osoby w podeszłym wieku sprawności gwarantującej samodzielność. Warto zatem już teraz zacząć pracować nad swoją sprawnością, by móc cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem po 60 czy 70.

Źródło: PhysOrg

